Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décrété des mesures d’élargissement au profit des jeunes poursuivis pénalement et se trouvant en détention pour avoir commis des actes liés à l’attroupement et ce à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Justice. « A l’occasion du 59e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, le ministère de la Justice informe l’opinion publique que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décrété des mesures d’élargissement au profit des jeunes poursuivis pénalement et se trouvant en détention pour avoir commis des faits liés à l’attroupement et autres actes qui y sont liés », précise la même source. « Les juridictions compétentes ont procédé, à partir de la date d’aujourd’hui, à l’élargissement de ces individus dont le nombre s’élève à l’heure de la rédaction de ce communiqué, à 18 détenus et l’opération se poursuit pour les autres », ajoute la même source.

Articles similaires