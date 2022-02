Le gouvernement est appelé à déblayer le terrain en vue du lancement, dans des délais plus rapides, des travaux de méga projets d’investissements dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, des transports, du tourisme, de la santé et de l’habitat.

Par Khaled Remouche

L’Algérie compte lancer des méga projets d’investissement avec des partenaires originaires des pays du Golfe. En ce sens, suite à la visite effectuée par le chef de l’Etat au Qatar et au Koweït et les discussions avec les dirigeants de ces pays, Abdelmadjid Tebboune a chargé le gouvernement de mettre en place une commission de préparation et de suivi quotidien des projets d’investissements de grande envergure avec des partenaires au Qatar et au Koweït dans le cadre des grandes commissions mixtes dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme, des transports et de l’habitat, lit-on dans le communiqué officiel rendu public à l’issue du Conseil des ministres, tenu dimanche dernier.

Le premier magistrat du pays a également instruit le gouvernement d’entamer les préparatifs en vue de la réalisation d’un hôpital moderne au titre d’un partenariat entre l’Algérie, le Qatar et l’Allemagne. Il convient de rappeler que lors de la visite du chef de l’Etat à Doha, une convention a été signée entre le groupe sidérurgique public Metal Steel et Qatar Steel qui exploitent le complexe sidérurgique de Bellara en vue de lancer la seconde phase entrant dans le cadre de l’extension des capacités de ce complexe afin de porter les capacités de production de 2 millions de tonnes actuellement à 4 millions de tonnes/an et de diversifier la production. En un mot, l’objectif de cette seconde phase est de produire des aciers plats dont l’industrie automobile nationale et la filière électroménager locale ont tant besoin, ainsi que les aciers entrant dans la réalisation des voies ferrées. Cette voie semble choisie pour aller plus rapidement dans la concrétisation de grands projets d’investissement. La loi portant partenariat public-privé, une alternative au financement public des grands projets d’infrastructures, n’est pas encore approuvée par le Conseil des ministres bien qu’une mouture a déjà été finalisée depuis plus d’un an. Du coup, point de projets d’infrastructures identifiés pour les proposer à des partenaires étrangers dans le cadre de cette formule de financement. La Tunisie est très en avance sur ce plan puisqu’elle parvient à financer, grâce à ce mode de financement, des projets, notamment de centrales électriques et photovoltaïques.

Le Qatar n’est pas le seul pays du Golfe à investir en Algérie dans des projets stratégiques. Les Emirats arabes unis sont également impliqués dans des partenariats dans le secteur de la défense en Algérie. Dans ces cas de partenariat, l’Algérie et ses partenaires ont recours à des partenaires technologiques notamment allemands. Ce sera certainement le cas pour les méga projets d’investissements projetés avec le Qatar et le Koweït qui vont sans doute injecter d’importants capitaux. La Chine sera également impliquée dans les méga projets, le projet du grand port du centre, le développement des gisements de phosphates de Tébessa et des gisements de fer de Gara Djebilet, une fois les études de faisabilité de ce méga projet bouclées. La Turquie est également bien présente avec les méga complexes sidérurgique et textile respectivement de Bethioua et de Relizane. Le premier est en phase d’extension en vue de la production d’aciers plats et, partant, de l’augmentation de la production d’acier qui sera porté de 3 à 6 millions de tonnes/an dans trois ans.

Tout ce déblayage de terrain sera sans doute effectué avant que le code de l’investissement n’entre en vigueur. Une réglementation qui encadre l’investissement semble, avec ses facilitations, favorable à l’afflux d’investisseurs en Algérie. Une fois la fin de la guerre Russie-Ukraine qui, nous l’espérons de courte durée, il faut s’attendre à un regain de partenariat avec la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, les grands partenaires économiques de l’Algérie, si le climat des affaires s’améliore et si le gouvernement tend à stabiliser le cadre juridique.

Cette orientation du partenariat s’inscrit dans la quête de diversification des partenaires étrangers. La finalisation des textes d’application de la loi sur les hydrocarbures pourrait également enclencher, en 2022 ou 2023, un afflux de compagnies étrangères contribuant ainsi à une augmentation des Investissements directs étrangers (IDE) si l’environnement de l’entreprise est favorable. n