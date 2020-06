Naturellement, et comme le veut la coutume en Algérie, Kheireddine Zetchi ne se contentera pas d’un seul mandat à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF). L’actuel patron de l’instance a un programme à terminer. Toutefois, ses plans sont en train d’être contrariés depuis un certain temps. On croit comprendre que Mohamed Raouraoua, son prédécesseur, compte reprendre le trône. Et il semble avoir des mécanismes fiables pour arriver à ses fins.

Zetchi voulait faire passer une loi qui limite les mandats de présidence de la FAF à deux quadriennats mais -surtout- une autre interdisant à une personne de plus de 70 ans de postuler pour la fonction suprême à la tête de football algérien. Cette démarche a été gelée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui a « formellement interdit de procéder à la moindre modification dans leurs règlements intérieurs à l’approche des assemblées générales électives » offrant, par conséquent, un sursis à Raouraoua (72 ans).

Est-ce anodin? On ne peut rien affirmer mais on va dire que l’ex-boss de la balle ronde Dz semble avoir le vent favorable. En tout cas, le MJS a insisté sur le fait que la notification concerne toutes les structures sportives et ne visait pas la FAF particulièrement. Cependant, l’intention de Raouraoua de revenir est presque évidente. Lui qui a dû céder son fauteuil en 2017 pour Zetchi qui avait, il faut le rappeler, l’appui manifeste des décideurs à l’époque.



Le dossier Alcaraz, pas une coïncidence

En liant les faits survenus depuis quelque temps, on peut douter que « El-Hadj » a l’intention de faire son comeback. Dernièrement, la FAF a vu fuiter l’affaire concernant le dédommagement de Lucas Alcaraz, ancien sélectionneur national. Un document « confidentiel » dont le contenu a fini par être révélé dans les médias. Une tentative manifeste de fragiliser encore plus Zetchi et montrer qu’il a fait une erreur de casting à presque 2 millions d’euros en embauchant l’Espagnol et lui offrant un contrat gagnant-gagnant. Puis, on constate des manœuvres louches dans laquelle sont impliqués des membres de l’actuel Assemblée générale de la FAF, dont fait partie Raouraoua, qui sont considérés comme « vieux » et à l’avenir incertain si l’on se fie aux nouvelles dispositions que Zetchi voulait avaliser.



Quand Maouche rajoute une couche

Parmi ces personnalités, il y a Mohamed Maouche, ancien joueur de l’équipe du FLN. Dans une interview accordée au quotidien spécialisé ‘Compétition», l’homme de 84 ans qui occupe un des 8 sièges dédiés à l’équipe historique, a semblé très énervé et contrariés par le changement prévu par l’organe fédéral. « Avant celui-ci (Zetchi), aucun des présidents passés par la FAF depuis 1962 n’a osé s’en prendre à l’équipe du FLN. Jusqu’à il y a quelques jours, on a été respectés, écoutés et admirés par tous dans cette assemblée. On a fait la guerre, on a patrouillé avec de grands moudjahidine à l’instar du Comandant Azzedine, on a sacrifié tout ce qu’on avait, maison, argent, carrière, famille…pour l’Algérie », a-t-il lâché. Une attaque frontale qui a Zetchi pour cible. Le comparatif par rapport à ceux qui l’ont précédé inclus, bien évidemment, Raouraoua qui n’a jamais contrarié les glorieux membres de ce que beaucoup considèrent comme la première sélection d’Algérie. Dans la bataille, le propriétaire du Paradou AC ne s’est pas vraiment fait d’alliés. Cela pourrait annihiler ses ambitions présidentielles et le mettre en dehors du siège de Dely Brahim dès le mois de mars. n