Comme attendu, les Algériens ont célébré une fête de l’Aïd El Fitr de manière inédite du fait de la pandémie du coronavirus et des mesures exceptionnelles pour empêcher sa propagation qu’auraient pu générer les rencontres, visites et autres retrouvailles de circonstances.

En effet, les deux facteurs – l’épidémie et les mesures de prévention – ont incontestablement donné lieu à une célébration jamais vécue et qui a vu des Algériens se conformer aux mesures édictées par les autorités sanitaires accompagnées par des textes de dissuasion.

C’est ainsi qu’a été vécue, pour la première fois, la fête de l’Aïd sans la prière collective dans les mosquées. Une mesure de prévention qui a sans doute contrarié les fidèles, invités dans ces circonstances à se contenter d’une prière de l’Aïd à domicile.

«De même qu’il n’est pas facile d’accomplir la prière de l’Aïd chez soi au lieu de la mosquée, mais c’est là un cas de force majeure pour le bien de la patrie et du citoyen et ce, afin d’empêcher davantage de peines et de drames aux familles», avait souligné Abdelmadjid Tebboune dans son message à la nation à la veille de la fête de l’Aïd. Le président de la République avait ajouté, par la même occasion, que «pour venir à bout de l’épidémie et en finir rapidement avec la situation actuelle, nous devons être durs avec nous-mêmes», réitérant son appel notamment en direction des jeunes pour faire «preuve de patience face à l’effort qui reste à fournir et à interagir positivement avec les mesures préventives exceptionnelles durant les deux jours de l’Aïd». Pour sa part, le chef de service des maladies infectieuses à l’Etablissement hospitalier public (EHP) de Boufarik, Mohamed Yousfi, a appelé les familles à «éviter les lieux publics pendant les fêtes de l’Aïd sauf en cas de nécessité, suggérant de transmettre les vœux à travers les réseaux sociaux, ce qui permettra de réduire le risque de contagion». Mettant en garde contre les mauvais comportements, M. Yousfi a appelé les citoyens «à faire preuve de patience lors de la fête de l’Aïd et à ne pas visiter les cimetières en groupes afin d’éviter la propagation de la pandémie». Néanmoins, s’il y a eu adhésion des populations aux règles de confinement à partir de 13H à travers tout le territoire national, force est de relever que des comportements d’insouciance ont été étrangement au rendez-vous jusqu’à susciter l’étonnement de ceux qui tiennent au respect strict des mesures annoncées. «Je n’en croyais pas mes yeux en voyant des personnes se donner des accolades en ces temps de coronavirus. C’est à croire que nous ne vivons pas une situation d’urgence sanitaire», témoigne, étonné, Mohamed, un habitant du quartier de Bab Ezzouar (Alger).

De nombreux citoyens étaient cependant très attentifs à la mesure du gouvernement qui a décidé de rendre «strictement obligatoire» le port du masque dans l’espace public à partir du premier jour de l’Aïd El-Fitr, afin de mieux juguler la propagation du Coronavirus durant cette période très favorable aux regroupements, aux déplacements et aux contacts directs. Le gouvernement a ainsi décidé que «le port du masque est une obligation stricte, et enfreindre cette obligation impérative exposerait les contrevenants à des sanctions légales».

Cette mesure avait été entérinée à l’issue d’une réunion du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, tenue le 17 mai, et selon laquelle «le port du masque est tout aussi efficace que le confinement sanitaire, d’où l’impératif de rendre son port obligatoire pour tous».

La décision en vigueur à partir de l’Aïd El Fitr n’avait pas manqué de poser le problème de la disponibilité et, par ricochet, du prix et de la durée de validité des masques dont le port est obligatoire depuis dimanche dernier. Une disposition qui met plus que jamais à rude épreuve les autorités publiques tenues d’assurer la disponibilité des masques. n