Des élus locaux et d’autres commis de l’Etat défilent, depuis plusieurs mois, devant la justice qui a prononcé diverses décisions entre la prison ferme, la détention préventive et la mise sous contrôle judiciaire.

La multiplication des cas traduit, en effet, un véritable malaise dans les collectivités locales où prospèrent décidemment des pratiques de corruption, d’attributions illicites de marchés publics, de passe-droits, de népotisme, de pots-de-vin… Des pratiques qui ont mis des walis, des chefs de daïra, des P/APC dans les mailles de la justice jusqu’à preuve d’innocence, dans un contexte politico-judiciaire animé qui a mis à nu une gestion catastrophique des affaires publiques.

Censées ainsi œuvrer à réunir les conditions nécessaires pour amorcer un véritable développement territorial, les collectivités locales se sont transformées en facteur de blocage jusqu’à bâtir un décor de sous-développement aux quatre coins du pays.

Les sentences n’ont pas épargné d’anciens walis devenus ministres pour des faits de corruption, entendus par la Cour suprême, dans la mesure où les mis en cause ont été ministres sous le règne de Bouteflika. C’est le cas d’Abdelwahid Temmar, ancien ministre de l’Habitat, contre lequel sont engagées des poursuites judiciaires au titre d’ancien wali de Mostaganem. Le parquet général de la Cour suprême a indiqué qu’il s’agit de faits «susceptibles d’une qualification pénale liés à l’octroi de foncier public conformément aux dispositions du code de procédure pénale». La même source a souligné «avoir été destinataire du Procureur général près la Cour de Mostaganem de deux dossiers de procédure sur des faits susceptibles d’une qualification pénale, liés à l’octroi de foncier public, à l’encontre de Temmar Abdelwahid, ancien wali de Mostaganem». Aux dernières nouvelles, ce sont le président de l’APC de Sidi Ameur, relevant de la wilaya de M’sila, son prédécesseur et d’autres élus de la même commune qui viennent d’être placés sous contrôle judiciaire pour des faits liés à la corruption. Les accusés sont poursuivis pour «abus de pouvoir, dilapidation de deniers publics et trafic d’influence».

Ainsi la capitale du Hodna compte 28 présidents d’Assemblées populaires communales qui sont poursuivis en justice dans des affaires liées à la corruption. L’ampleur que prend manifestement le phénomène de corruption dans les Assemblées communales ne peut, à l’évidence, que légitimer l’échéance annoncée des élections locales anticipées qui auraient lieu avant la fin de l’année en cours.

Le constat établi hier par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, en visite à Annaba, où il a présidé l’installation du nouveau wali dans ses fonctions, atteste d’une gestion locale plus que problématique et renseigne sur un déficit de transparence dans les affaires publiques. «Le mouvement partiel effectué dans le corps des walis et des walis délégués s’inscrit dans le cadre des changements qu’a connus le pays dans la perspective de construire une nouvelle Algérie où prévaut la justice, le développement et la prospérité», a affirmé M. Beldjoud. Il faut noter que le contexte dans lequel intervient ce mouvement partiel dans le corps des walis et la succession des convocations des élus par la justice ont mis davantage de pression sur les élus locaux et l’administration dont la gestion est plus que jamais scrutée et observée par les citoyens. Une pression qui s’ajoute au manque de financement dont souffrent de nombreuses collectivités tenues de chercher de l’argent et investir dans des créneaux porteurs de façon à créer de l’emploi au niveau local. Tout cela avec l’impératif d’agir dans la transparence totale particulièrement quand il s’agit d’argent public.

