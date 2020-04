Les conséquences de la pandémie mondiale de Covid-19 va avoir des conséquences dramatiques sur le monde du travail. Dans un rapport publié le 7 avril, l’Organisation internationale du travail (OIT) avertit que 1,25 milliard de travailleurs dans le monde courent le risque de licenciement ou de réduction de salaire et que les heures travaillées dans le monde subiront des «pertes dévastatrices» en raison de la pandémie.

Selon l’OIT, la pandémie du nouveau coronavirus devrait faire disparaître 6,7 % d’heures de travail dans le monde au cours du deuxième trimestre 2020, soit 195 millions d’équivalents temps plein. «Le Covid-19 entraîne des pertes dévastatrices en termes d’heures travaillées et d’emplois», constate-t-elle dans une mise à jour plus alarmiste d’une note publiée le mois dernier.

«La pandémie a un effet catastrophique sur le temps de travail et les revenus à l’échelle mondiale», alerte l’Organisation, estimant que les effets de la crise sanitaire seront bien supérieurs à ceux de la crise financière de 2008-2009 et d’une gravité sur le marché du travail similaire à celle observée durant la Seconde guerre mondiale. Sur une population active mondiale de 3,3 milliards de personnes, précise-t-elle en outre, 81 % (2,67 milliards de personnes) sont concernés par une fermeture totale ou partielle des lieux de travail.

En mars dernier, rappelons-le, l’OIT estimait que la pandémie provoquerait une perte d’emploi pour 25 millions de personnes à travers le monde. «Il est fort probable que les chiffres de fin d’année soient nettement plus élevés que la projection initiale», considère-t-elle désormais. Fin 2019, l’organisation recensait environ 188 millions de chômeurs dans le monde.

Les secteurs les plus à risque, selon l’OIT dont les conclusions corroborent celles des associations et corporations professionnelles concernées, sont les services d’hôtellerie et de restauration, l’industrie manufacturière, le commerce de détail et les activités commerciales et administratives.

Nécessité de mesures de soutien «à grande échelle»

Dans les secteurs de l’industrie, l’Organisation identifie un risque «moyen-élevé» pour les transports, le stockage et la communication, un risque «moyen» pour la construction, les mines et les activités d’extraction, un risque «faible-moyen» pour l’agriculture, le secteur forestier et la pêche et enfin un risque «faible» pour la défense.

Les régions du monde les plus impactées et qui seront concernées par de fortes réductions des heures travaillées sont celles des pays à revenu intermédiaire supérieur (100 millions d’équivalents temps plein touchés). Il s’agit des Etats de la région Moyen-Orient/Afrique du Nord (8,1 %, soit 5 millions d’équivalents temps plein), l’Europe (7,8 %, soit 12 millions d’équivalents temps plein) ainsi que l’Asie-Pacifique (7,2 %, soit 125 millions d’équivalents temps plein).

Globalement, les pertes dévastatrices en termes d’heures travaillées et d’emplois constituent «la crise mondiale la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale», prévient l’OIT. Dans la population active mondiale de 3,3 milliards de personnes, plus de quatre personnes sur cinq (81%) sont ainsi actuellement affectées par la fermeture totale ou partielle des lieux de travail, selon la même source. Pour le directeur de l’Organisation internationale du travail, Guy Ryder, «les travailleurs et les entreprises traversent une catastrophe aussi bien dans les économies développées que dans les économies en développement.» «Nous devons agir vite, ensemble et avec détermination. De bonnes mesures d’urgence peuvent faire la différence entre survie et effondrement», recommande Guy Ryder.

Les mesures listées par l’OIT rejoignent toutes ou presque celles déjà souhaitées par les organisations patronales et les syndicats dans tous les pays impactés, dont l’Algérie. Il s’agit de «mesures intégrées à grande échelle» telles que le soutien aux entreprises, à l’emploi et aux revenus, la relance de l’économie et de l’emploi, la protection des travailleurs sur leur lieu de travail, le recours au dialogue social entre gouvernement, travailleurs et employeurs pour trouver des solutions.<

bon à savoir

A l’échelle mondiale, deux milliards de personnes travaillent dans l’économie informelle (la plupart dans les économies émergentes et en développement) et sont particulièrement menacées. Sous l’angle régional, la proportion de travailleurs présents dans ces secteurs «à risque» varie de 43 % dans les Amériques à 26 % en Afrique. Certaines régions, notamment l’Afrique, ont des niveaux d’informalité supérieurs, conjuguant manque de protection sociale, forte densité de population et faibles capacités, qui posent de graves problèmes sanitaires et économiques aux gouvernements, avertit le rapport de l’OIT.