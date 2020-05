L’information est signée du quotidien algérien

«El Watan» selon lequel : la Coupe d’Afrique des nations 2021 devrait être décalée d’une année en raison du Coronavirus. Et quand on jette un coup d’œil sur l’agenda sportif international, on voit mal comment la Confédération africaine de football (CAF) pourra recaser son tournoi phare. Lecture.

«Une source proche du Comex, la confédération africaine de football (CAF) aurait acté le report de la CAN 2021 au Cameroun en raison de la pandémie du Covid 19. L’exécutif de l’instance faitière du football africain prévoit d’organiser la prochaine CAN en 2022», c’est ce qu’on pouvait lire dans un article du journal francophone.

Une éventualité pour le moins étrange et quasi-rédhibitoire pour l’épreuve biennale. En effet, il faut savoir que la CAN ne trouverait tout simplement pas place dans le calendrier sportif 2022. En été, il y a la Coupe du Monde des clubs FIFA qui devrait être lancée cette même année après avoir renoncé à l’opus 2021. En hiver, il y aura une date vacante mais cela dépendra de la densité de la programmation et une onde de choc du COVID-19 et ses répercussions sur le football circus.

Ainsi, la CAF, qui «attend l’avis de l’OMS pour annoncer sa décision», d’après El Watan, se retrouvera dans un sérieux embarras dans le cas où elle entérinerait la décision de reprogrammer sa messe. A partir de là, il y a deux hypothèses : soit ce tuyau ne tient pas la route, soit la structure footballistique n’a pas vraiment considéré tous les paramètres. De plus, dans le cas où l’épreuve africaine sera datée ultérieurement, cela se fera en été. Saison que la CAF pensait désastreuse pour la tenue de sa compétition compte-tenu des conditions météorologiques au Cameroun. Sans oublier un éventuel chevauchement avec le «Mundialito» des clubs FIFA.

Ça aurait été une aubaine pour l’EN

Loin des données organisationnelles alambiquées, il faut savoir que le décalage de la CAN pour 2022 aurait été une bonne nouvelle pour l’équipe nationale. Ça aurait même été inouïe puisque les «Fennecs» sont les derniers champions d’Afrique en titre. Une tenue de la Coupe des Confédérations, tournoi supprimé par la FIFA, aurait fait d’«El-Khadra» la représentante légitime de la zone CAF lors

de ce mini-Mondial qui réunissait

les maîtres de chaque continent pendant 10 séquences avant d’être rayé. En tout cas, la CAN-2021 dans ces conditions ne semblent pas enthousiasmer. D’ailleurs, comme nous l’avions rapporté dans nos précédentes livraisons, Adlène Guedioura, s’est montré pessimiste sur le sort de la cuvée à venir. «je ne serais pas surpris si le tournoi et reporté ou annulé pour être honnête. Il faudra discuter de ça. L’organisation de cette édition de la CAN sera très compliquée», avait estimé, telle une prémonition, le milieu de terrain algérien.

La sentinelle de Belmadi a, par ailleurs, pensé qu’«il est préférable de la faire jouer en été dans tous les cas. La meilleure CAN c’était celle de l’été dernier. Et je ne dis pas ça parce que nous l’avion gagnée. Avec la CAN en janvier, en plein milieu de la saison, les joueurs sont obligés de revenir directement dans leurs clubs. Cela augmente le risque de blessure mais aussi l’éventualité de perdre sa place.» Si le report est d’actualité, jouer en été ne sera pas possible car la date est déjà réservée par la FIFA pour son raout à 24 clubs auquel elle tient tant et qu’elle a dû différer pour laisser place à l’EURO-2020 reprogrammé à cause du COVID-19. Par conséquent, ça sera en hiver 2022 ou rien. n