L’opération de vaccination anti Covid-19 qui concernera dans un premier temps les personnes les plus sujettes à la contamination et à la transmission, notamment les travailleurs de la Santé, sera élargie dès dimanche prochain à d’autres corps, a annoncé le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer jeudi depuis Blida, rassurant les Algériens quant à « la réception prochaine d’autres cargaisons de vaccin » pour répondre aux besoins nationaux. S’exprimant en marge de la réception du premier lot du vaccin anti-covid-19 russe Sputnik V, M. Belhimer a rappelé que le coup d’envoi de l’opération de vaccination sera donné samedi à partir de la wilaya de Blida, une des wilayas les plus touchées au début de la crise sanitaire, indiquant que l’opération touchera, par priorité, d’abord « les catégories les plus exposées à la contamination et à la transmission, à savoir les personnels de santé, les personnes âgées et les malades chroniques ». A partir de dimanche, la vaccination sera élargie pour toucher les corps de sécurité et de la protection civile, le secteur de l’enseignement, les Imams, les responsables politiques et la famille de la presse, a-t-il précisé, rassurant les Algériens quant à « la réception d’autres lots de vaccin en provenance, entre autres, d’Inde et de Chine, jusqu’à la satisfaction du besoin national en vaccination ». Et de citer, dans ce cadre, la déclaration du Président Tebboune dans laquelle il a affirmé que « la vaccination contre le coronavirus touchera l’ensemble des citoyens, quel qu’en soit le coût, car la santé du citoyen n’a pas de prix ». Le porte-parole du Gouvernement a saisi cette occasion pour saluer les institutions et organismes nationaux qui ont contribué efficacement à mener à bien la réception du lot de vaccin dans les délais préalablement annoncés, en concrétisant l’engagement du président de la République lequel avait donné des instructions pour le lancement, fin janvier courant, de la campagne de vaccination anti covid-19.

