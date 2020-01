Quatorze pays ont fait état de cas confirmés. Le Sri Lanka et l’Allemagne sont les deux derniers pays à être venus s’ajouter à cette liste comprenant aussi la France (4 cas), les Etats-Unis (5), le Canada (1), le Népal (1), la Malaisie (4), la Thaïlande (14), le Vietnam (au moins 2), Singapour (4), la Corée du Sud (4), le Japon (au moins 4), Taiwan (8) et l’Australie (5).

Dans la plupart des cas, les personnes concernées revenaient ou arrivaient de Chine. Mais des transmissions entre humains ont été signalées à Taiwan, au Vietnam et en Allemagne, où un homme a contracté le virus après avoir reçu la visite d’une collègue venue de Shanghai et qui avait récemment accueilli chez elle ses parents, originaires de Wuhan.

Un cas potentiel de transmission interhumaine est à l’étude au Japon. Il s’agit d’un chauffeur de car qui a été en contact avec un groupe de voyageurs chinois.

« Ces transmissions d’humain à humain signalées en Allemagne et au Japon sont sans surprise », estime Michael Head, chercheur associé à l’université britannique de Southampton spécialisé dans les questions de santé mondiales. « Nous allons continuer à observer des cas similaires hors de Chine, mais les indications dont nous disposons sont qu’à ce stade, les transmissions secondaires seront limitées ».

Se livrant à un rare exercice d’autocritique, le maire de Wuhan, Zhou Xianwang, a déclaré lundi sur l’antenne de la chaîne de télévision publique CCTV que la gestion de la crise sanitaire par sa municipalité n’avait pas été optimale et s’est dit prêt à démissionner.



Quel niveau de contagion?

Des experts ont tenté d’estimer le nombre de gens contaminés par une personne infectée. Appelé « taux de reproduction de base » (ou R0), ce paramètre est important pour cerner la dynamique d’une épidémie. Les différentes estimations vont de 1,4 à 3,8, ce qui est jugé modéré, explique à l’AFP David Fisman, professeur à l’université de Toronto.

On ignore le stade de l’infection auquel un patient devient contagieux. La contagion est possible avant même que des symptômes n’apparaîssent, a assuré dimanche la Chine. Toutefois, cette hypothèse se base sur l’observation de quelques cas et n’est pas confirmée avec certitude.

« Il est urgent de mener des recherches sur cette question, car elle est cruciale », insiste le Pr Mark Woolhouse de l’université d’Edimbourg (Ecosse). «Notre principal espoir de contrôler l’épidémie est d’identifier rapidement « les patients touchés et de les isoler pour éviter la contagion », rappelle-t-il. « Si la transmission du virus avant même l’apparition des symptômes se «confirmait à large échelle, l’efficacité de telles mesures serait compromise ».

L’Allemagne et le Japon ont chacun annoncé mardi un cas de contagion directe entre humains sur leur sol. A l’exception d’un autre cas au Vietnam, cela n’avait jusque-là été observé qu’en Chine. « Ça n’est pas surprenant. Il y aura d’autres cas similaires », commente le Dr Michael Head, de l’université de Southampton (Angleterre), selon qui ce type de cas hors de Chine devrait se produire «à une échelle bien moindre» que dans le pays berceau de l’épidémie.



Quels symptômes ?

La maladie respiratoire provoquée par le nouveau coronavirus et le Sras ont des symptômes communs, selon l’observation des 41 premiers cas repérés en Chine. Tous ces patients avaient une pneumonie, la quasi-totalité avait de la fièvre, les trois quarts toussaient, plus de la moitié avait des difficultés respiratoires. Mais « il y a d’importantes différences avec le Sras, comme l’absence de symptômes affectant les voies aériennes supérieures (nez qui coule, mal de gorge, éternuements) », analyse le Pr Bin Cao, auteur principal de ces travaux publiés dans The Lancet.

L’âge moyen des 41 patients est de 49 ans et moins d’un tiers souffrait de maladies chroniques (diabètes, problèmes cardiovasculaires…).

Près d’un tiers a présenté une détresse respiratoire aiguë et six sont morts. Ces observations permettent de dresser un premier tableau clinique de la maladie, dont le diagnostic est rendu plus difficile par l’épidémie de grippe qui sévit actuellement, avec des symptômes proches. Il n’existe ni vaccin ni médicament contre le coronavirus, et la prise en charge médicale consiste à traiter les symptômes.

Comment contrôler l’épidémie ?

L’épidémie de Sras avait été endiguée en quelques mois grâce à une grosse mobilisation internationale. La Chine avait imposé de strictes mesures d’hygiène à sa population (dont le port de masques), et des dispositifs d’isolement et de quarantaine avaient été mis en oeuvre.

La Chine avait interdit la consommation de civettes, mammifère via lequel le virus se transmettait à l’homme. Dans le cas du nouveau virus, on ne sait pas encore quel animal joue ce rôle d’intermédiaire. En attendant de le connaître, la Chine a interdit le commerce de tous les animaux sauvages. Enfin, les spécialistes mettent en avant l’importance des « mesures-barrières », efficaces pour d’autres maladies virales comme la grippe: se laver les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans le creux de son coude ou dans un mouchoir, éviter de se toucher le visage…

Source Reuters, AFP

