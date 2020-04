Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a adopté un nouveau protocole thérapeutique comprenant des anticoagulants et corticoïdes dans le traitement des patients atteints de coronavirus.

En date du 16 avril, le ministère de tutelle a, en effet, adressé notamment aux Directions de la santé publique, aux directeurs d’établissements hospitaliers publics et privés, et Directeurs généraux des CHU, une instruction ministérielle liée à la démarche diagnostique et thérapeutique du Covid-19, dans laquelle, il préconise des anticoagulants et des corticoïdes pour les patients atteints de coronavirus. Cependant, la prescription de ce médicament obéit à un contrôle médical rigoureux par les spécialistes au sein des services sanitaires de prise en charge des personnes atteintes de cette pandémie qui continue de faire des victimes à travers le monde. Cette prescription n’est pas éligible, par ailleurs, à tous les cas déclarés positifs au Covid-19, note la tutelle, qui explique que les patients asymptomatiques et symptomatiques bénins ne sont pas éligibles au traitement anticoagulant. En ce qui concerne les anticoagulants, ce traitement a été dispensé pour des patients ayant développé un syndrome de détresse respiratoire aiguë lié à une lésion pulmonaire sévère. Ce traitement thérapeutique a été testé, en effet, par des équipes de recherche dans le monde entier et des scientifiques l’ont recommandé pour des cas sévères de patients où les caillots de sang peuvent créer des attaques cardiaques ou dommages cérébraux. Le traitement est ainsi prescrit contre la détresse respiratoire liée à Covid-19, d’autant que les pays touchés par cette pandémie sont confrontés à une pénurie mondiale de respirateurs.

S’agissant des corticoïdes, le ministère de la Santé rappelle que «l’infection Covid-19 comprend une première phase d’invasion virale et une deuxième phase d’agression inflammatoire, liée à la libération de médiateurs pro-inflammatoires. A ce propos, la tutelle recommande l’indication d’une corticothérapie et d’un traitement cortisonique (à base de corticoïdes) aux patients présentant certains critères témoignant d’une aggravation à partir du 6e jour de l’apparition des symptômes.

Il y a lieu de rappeler que le 30 mars dernier, l’Algérie a annoncé, dans un communiqué officiel, avoir adopté la chloroquine pour les «cas aigus» et lancé sa production locale. Les autorités sanitaires du pays ont décidé alors d’appliquer ce médicament, utilisé habituellement comme thérapie contre le paludisme, pour tous les cas confirmés.

