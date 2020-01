Pas moins de 70 agriculteurs de la daïra de Bouhmama, wilaya de Khenchela, ont bénéficié au cours de l’année 2019 de diverses opérations d’aides et de soutien visant le développement du secteur agricole dans la région, a-t-on appris jeudi auprès de direction locale des services agricoles. La même source a indiqué qu’à travers ces actions censées notamment aider les agriculteurs à s’établir durablement sur leurs terres, 21 professionnels de la commune de Bouhmama, 23 de Chélia, 19 de Belemsara et 7 autres de Yabous, ont pu en outre faire l’acquisition d’équipements d’irrigation et réaliser des puits artésiens et des bassins de rétention d’eau dans le cadre d’exploitations agricoles. Pour ce faire, et après étude des dossiers déposés à la daïra de Bouhmama, une enveloppe financière de plus de 160 millions de dinars a été mobilisée au cours de l’année 2019 pour concrétiser ces opérations de soutien à l’agriculture, a-t-on encore souligné. La même source a par ailleurs expliqué que les agriculteurs ayant bénéficié de ces aides sont tenus de concrétiser leurs projets dans un délai de 12 mois relevant que «ceux qui pour des raisons techniques» ne sont pas en mesure de respecter leurs engagements devront présenter une demande de prolongation de délai aux services concernés de la daïra». La DSA de Khenchela a réaffirmé sa volonté de soutenir à travers ce genre d’actions les agriculteurs rattachés à la sous-direction de l’agriculture à Bouhmama et ce à la lumière des «résultats positifs» obtenus ces deux dernières années par la filière arboriculture fruitière dans cette région de la wilaya. La même source a rappelé que plus de 130 agriculteurs de la daïra de Bouhmama avaient bénéficié au cours de l’année 2018 des différentes opérations de soutien mises en place par le ministère de tutelle dans le cadre du programme pour le développement du secteur et la réduction de la facture d’importation des produits alimentaires.

