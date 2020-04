Le désastre qui frappe l’industrie pétrolière mondiale est inédit. La crise du coronavirus ayant fait chuter lourdement la demande, beaucoup de raffineries ont cessé ou réduit leur activité et les espaces de stockage aux Etats-Unis se sont vite retrouvés saturés. C’est la retombée directe de la pandémie, mais aussi des mauvais calculs des grands producteurs mondiaux. L’Arabie Saoudite, la Russie et les Etats-Unis, qui s’écharpaient il y a peu sur les prix et les quotas, n’ont pas prévu la situation actuelle qui risque de n’épargner aucun producteur. L’accord arraché difficilement entre les pays de l’Opep et leurs partenaires de réduire la production de dix millions de barils par jour risque bien de ne pas avoir l’effet escompté. Cette dégringolade des prix du pétrole, dans un marché entré dans une phase de dérèglement apparent depuis quelque temps, devrait irrémédiablement déboucher sur de nouvelles règles du jeu. Désormais, estiment les experts, la guerre concernera davantage les parts de marché qu’il faudrait arracher aux concurrents que les prix entrés dans une phase d’instabilité sans précédent. Cette situation extrême est une véritable alerte pour l’Algérie, dont une partie importante de ses rentrées est dépendante du prix du pétrole. Il s’agit, on ne le dira jamais assez, de sortir au plus vite de cette situation de la rente qui s’avère aujourd’hui d’une morbidité extrême. Avec ses capacités d’énergies renouvelable et ses potentialités agricoles, l’Algérie pourrait irrémédiablement s’extirper de la dépendance aux hydrocarbures. La déroute actuelle des prix du pétrole pourrait être utilisée comme l’argument par excellence afin de mettre en branle les politiques qui s’imposent pour aller de l’avant. Il faudrait désormais mettre en avant ses capacités afin de s’installer comme acteur important, voire incontournable, dans un certain nombre de domaines qui comptent dans le monde économique, commercial, agricole ou de service. La crise sanitaire du coronavirus qui devrait bouleverser certains systèmes établis n’annonce-t-elle pas déjà le début de l’après-pétrole ?

