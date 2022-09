Par Khaled Remouche

Le secteur bancaire national affiche des montants très importants en termes de collecte de l’épargne et d’allocation de financements. Au total, les dépôts au sein des banques publiques et privées se sont situés, en 2020, à hauteur de 10 721 milliards de dinars et les prêts se sont élevés à 10 171 milliards de dinars, soit une manne qui correspond à l’équivalent de 80 milliards de dollars en 2020. Les prêts consentis par les banques publiques et privées atteignent l’équivalent de 80 milliards de dollars.

C’est entre autres ce qui ressort des derniers états financiers du secteur bancaire publiés par les banques et compilés par le cabinet SL Finances, dirigé par l’économiste Rachid Sekak. Dans cette situation, les banques publiques sont toujours prédominantes sur le marché bancaire algérien avec 9 110 milliards de dinars au titre des dépôts et 8 935 milliards de dinars au titre des prêts. Les banques privées, elles, ont collecté au total 1 611 milliards de dinars et accordé des prêts d’un montant global de 1 220 milliards de dinars. Ce qui n’est pas négligeable. Les provisions se sont chiffrées au total à 184 milliards de dinars dont 158 milliards de dinars affectés par les banques publiques à ce volet. Ce qui montre l’importance des crédits non remboursés au sein des banques publiques qui les oblige à réserver des montants importants pour couvrir ces créances dites non performantes.

Il ressort également de ces états que la Banque extérieure d’Algérie (BEA) reste la première banque en Algérie avec un montant de 2 183 milliards de dinars au titre des dépôts et 2 114 milliards au titre des crédits octroyés en 2020. Suit la Banque nationale d’Algérie (BNA) avec 1 902 milliard de dinars et 2 118 milliards de dinars au titre respectivement des dépôts et des prêts. Suivent le Crédit populaire d’Algérie (CPA) et la Badr avec respectivement 1 513 milliards et 1 266 milliards de dinars au titre des dépôts et 1 583 milliards de dollars et 1 144 milliards de dinars au titre des prêts. Quant aux banques privées, leurs provisions au total atteignent 19 milliards de dinars avec 0,2 milliard de dinars et 3 milliards de dinars par banque seulement.

La banque britannique HSBC et l’américaine City Bank ainsi que la Trust Bank réalisent zéro provision. Ce qui dénote une meilleure maîtrise de la fonction crédit. Dans ces états, la filiale de la banque française Société Générale émerge comme la première banque privée en Algérie avec 316 milliards de dinars en termes de dépôts et 215 milliards en termes de prêts. Suit BNP Paribas avec 212 et 150 milliards de dinars. En troisième et quatrième position émergent la Gulf Bank et Al Baraka avec respectivement 203 et 181 milliards de dinars au titre des dépôts et 169 milliards de dinars et 147 milliards de dinars au titre des prêts. A noter que le Crédit agricole s’est retiré du marché algérien.

Concernant l’année 2021, les données sont partielles, les banques publiques n’ayant pas toutes publié leur état financier, alors que les banques privées ont, elles, publié. Il ressort que la BEA reste la première banque en Algérie avec de meilleurs résultats qu’en 2020 : 2 926 milliards de dinars au titre des dépôts et 1 641 milliards de dinars au titre des prêts et des provisions ramenées à 3,28 milliards de dinars. La Banque de l’agriculture et du développement rural (Badr) et la Banque du développement local (BDL) continuent à traîner le problème des créances non remboursées avec, respectivement, des provisions à hauteur de 21,87 milliards de dinars et 11,67 milliards de dinars.

Au total, les banques privées affichent 1 927 milliard de dinars en termes de dépôts, 1 329 milliards de dinars en termes de prêts et 11 milliards de dinars en termes de provisions. Les banques privées réalisent généralement de meilleurs résultats concernant les dépôts et les prêts qu’en 2020. Société Générale consolide sa place de première banque privée en Algérie avec 335 milliards de dinars et 208 milliards de dinars. Suit Gulf Bank avec 237 milliards de dinars et 197 milliards de dinars puis BNP Paribas avec 223 milliards de dinars et 150 milliards de dinars. En quatrième position se classe la banque Al Baraka avec 198 milliards de dinars et 139 milliards de dinars. n

Articles similaires