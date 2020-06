Les équipes engagées en championnat d’Espagne de football ont repris l’entraînement collectif hier. La reprise de la Liga est toujours fixée au 11 juin prochain. La reprise approche à grand pas. À Madrid, Zinédine Zidane a pu diriger sa première séance d’entraînement avec le groupe du Real Madrid au grand complet depuis l’interruption du championnat, en mars, à cause de la pandémie de Covid-19. Même chose pour l’Atlético Madrid et le FC Barcelone, les autres poids lourds du championnat. Les équipes ont repris l’entraînement par étapes, selon un protocole sanitaire instauré par la Liga: d’abord individuellement, à partir du 8 mai, puis en groupes de plus en plus larges.

«Je suis très content de voir tout le monde et de pouvoir m’entraîner avec les autres, parce qu’au final il n’y avait pas de groupe, chacun était d’un côté, et maintenant nous nous sentons de nouveau en groupe», a témoigné le milieu belge de l’Atlético, Yannick Carrasco. Le championnat d’Espagne reprendra le 11 juin avec un derby à huis clos entre le Séville FC et le Betis pour le compte de la 28e journée sur 38. Le calendrier de la Liga est très resserré, avec des matches pratiquement tous les jours et une fin prévue la semaine du 19 juillet.

