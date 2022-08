Samedi 20 août, le roi du Maroc a prononcé un discours à l’occasion de la fête commémorative dite de la «Révolution du roi et du peuple» et qui se rapporte à un évènement important du répertoire des luttes du pays, celui d’août 1953, pour son émancipation de la lutte coloniale française.

Par Halim Midouni

Mohamed VI y a abordé deux thèmes qu’il a déjà abordés ou évoqués à l’occasion de précédentes interventions : le Sahara occidental et la diaspora marocaine qu’il a dit vouloir mobiliser dans son pays et à l’étranger pour les intérêts du royaume. Des deux, c’est celui qui concerne la question sahraouie qui a retenu davantage d’attention. Notamment, en raison des propos que le souverain a utilisés pour rappeler à nouveau les positions par ailleurs connues du Palais à son sujet. «Je voudrais adresser un message clair à tout le monde: le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international», a dit Mohamed VI. «S’agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires, traditionnels ou nouveaux, dont les positions sur l’affaire du Sahara sont ambiguës, nous attendons qu’ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement, d’une manière qui ne prête à aucune équivoque», a-t-il encore dit. En décrypté, les seuls Etats et pays amis du royaume, d’après Mohamed VI, sont ceux qui soutiennent unilatéralement son plan d’autonomie du territoire et le font savoir sur la scène internationale et auprès des Nations unies et du Conseil de sécurité. Les autres, ceux qui considèrent que l’ONU et l’Envoyé spécial de son secrétaire général doivent aussi tenir compte, selon la légalité internationale, des revendications légitimes des indépendantistes du Polisario et du droit des Sahraouis à l’autodétermination, sont des adversaires qu’il s’agit de combattre. Ce mot ne figure pas parmi ceux qu’il a employés dans un registre intimidant et, disons-le, de chantage. Mais son sens est fortement suggéré dans une allocution royale qui, appelant à une «clarification» des positions des uns et des autres, laisse apparaître un narratif ancien quant au fond, mais nouveau par sa forme : un récit à la fois empreint de nervosité et d’agressivité, surprenant par ce caractère belliciste observé à travers la toute dernière sortie, il y a quelques jours seulement, du prédicateur Raissouni, qui a appelé à marcher sur Tindouf, recyclant la vieille et anachronique, mais dangereuse rhétorique expansionniste de l’Istiqlal sur le «Grand Maroc».

Pourquoi donc cette façon agressive de ce que tout le monde sait de la position de Rabat sur le Sahara occidental et sur les pays qui appellent à l’application des résolutions des Nations unies pour la résolution du conflit ? L’explication est à plusieurs niveaux.

Tenter de remobiliser une opinion marocaine harassée par les inégalités

Elle est d’abord interne et, en situation de crise aiguë, le Palais a toujours utilisé la question du Sahara occidental – qu’il considère comme nationale – pour tenter d’occuper ou de remobiliser une opinion marocaine harassée par les inégalités criantes, le chômage et la cherté de la vie. Elle est aussi externe et se comprend à travers la guerre diplomatique d’usure que livre, non sans succès, le Polisario et la RASD au Royaume. La dernière victoire des indépendantistes sahraouis est d’avoir été reconnus par le nouveau pouvoir en Colombie à l’heure où l’Amérique latine, en attendant les élections d’octobre au Brésil, semble à nouveau s’ancrer à gauche. L’ouverture prochaine d’une représentation diplomatique de la RASD à Bogota est une réponse à la déclaration de soutien du Pérou au plan d’autonomie marocain ; de quoi écœurer les plus stoïques du département de Nacer Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères.

Sur le plan international, toujours, se sentant ragaillardi par la position de soutien non encore assumée des Etats-Unis aux thèses marocaines et que le souverain chérifien revendique dans son discours de samedi, le royaume cultive la logique des camps pour désigner les pays qui, à l’instar de l’Espagne et des monarchies du Golfe, lui sont favorables et il use d’une rhétorique de guerre, dont le caractère est de plus en plus visible depuis qu’il multiple les accords sécuritaires avec Israël contre ceux qu’ils considèrent comme incertains. Parmi ces pays, un acteur-clé : la France. Rabat, qui suit de très près la visite prochaine en Algérie du président Emmanuel Macron, craint un rapprochement entre Alger et Paris. Cette crainte est d’autant plus palpable qu’il n’y a de modèle de soutien aux yeux du Royaume que celui de l’Espagne où devrait avoir lieu dans quelques jours un rencontre à Las Palmas pour défendre à nouveau le plan d’autonomie au Sahara occidental. Elle est surtout tangible depuis que les relations entre Paris et Rabat ont sérieusement tiédi, en raison de divergences notamment visibles en ce qui concerne la question de la circulation des personnes et la délivrance des visas.

Fait typique de la scène politique au Maroc, la ligue marocaine des droits des consommateurs a, dans un geste inédit, appelé l’ambassadeur de France à Rabat à intervenir auprès des services consulaires dans différentes villes du Maroc, afin de restituer les frais de visa qui n’ont pas été accordés aux citoyens marocains, qui ont demandé un visa. Des observateurs estiment, cependant, que la question des visas – qui a concerné l’ensemble des pays de l’arc maghrébin, n’est qu’un prétexte. L’Elysée n’a pas oublié que les services marocains ont utilisé le logiciel israélien Pegasus pour espionner M. Macron, son ex-Premier ministre Edouard Philippe et quatorze ministres alors en exercice. Rabat, qui sait cela, transpire à l’idée que ce contentieux et d’autres ne créent un contexte favorable au bilatéral algéro-français d’être à nouveau régulé selon les intérêts communs… A suivre. n