Ils sont près de 550.000 touristes algériens à avoir passé leurs vacances en Tunisie durant l’été dernier, soit un nombre très en-deçà de celui enregistré de coutume. L’activité touristique durant la saison estivale de l’été 2022 n’a pas été à la hauteur des espérances, la reprise ayant été bien timide après deux années marquées par la pandémie de Covid-19, dont l’impact sur le secteur du tourisme s’est fait encore ressentir.

PAR INES DALI

La destination Tunisie, généralement très prisée par les touristes algériens, n’a pas fait le plein. Elle était même loin du compte, et ce, même après l’ouverture des frontières terrestres entre les deux pays – avec plusieurs postes frontaliers – à la mi-juillet dernier, alors que les autorités tunisiennes tablaient sur une visite en masse des Algériens, comme à chaque saison estivale.

«Près de 550.000 touristes algériens ont visité la Tunisie, depuis le 15 juillet 2002, date d’ouverture des postes frontaliers terrestres entre la Tunisie et l’Algérie», a fait savoir le ministre tunisien du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, avant-hier à Tunis. Il reste néanmoins optimiste que son pays pourrait doubler ce chiffre d’ici à la fin de l’année. «Ce nombre peut atteindre 800.000 à 1 million de touristes algériens à la fin de l’année 2022», a-t-il ajouté, se basant sur les prévisions des professionnels du secteur tunisien du tourisme, selon l’agence de presse tunisienne TAP.

Sur le total des Algériens ayant visité la Tunisie, un grand nombre est concentré dans un seul gouvernorat. «205.000 personnes se sont rendus à Tabarka et Ain Draham dans le gouvernorat de Jendouba depuis la réouverture des frontières terrestres jusqu’au 14 septembre courant», a indiqué, pour sa part, le commissaire régional du tourisme Aissa Marouani.

Le ministre tunisien a également annoncé, dans une déclaration aux médias en marge d’un atelier de travail sur le thème «Entreprendre dans le tourisme durable», que plus de 4 millions de touristes (4,3 millions) ont visité la Tunisie jusqu’au 20 septembre 2022, soit une hausse de 168% par rapport à la même période de 2021, alors que «l’objectif recherché est d’atteindre un niveau de 50 à 60% de celui enregistré en 2019», avant la crise sanitaire mondiale.

Les touristes algériens pourraient aider à atteindre cet objectif lorsqu’on sait qu’avant la pandémie de Covid-19 ayant conduit à la fermeture des frontières, la Tunisie pouvait compter sur la visite de 3 millions d’Algériens, ce qui reste un nombre important et qui, sans aucun doute, sera d’un apport considérable pour un pays dont le secteur du tourisme représentait 14% du PIB.



Les voyagistes algériens en Tunisie pour préparer les vacances d’hiver

Il semble que les choses commencent à bouger dans ce sens pour rattraper les pertes causées par la crise sanitaire et son impact. Un impact qui a eu également une baisse de l’activité des agences de voyages algériennes qui misent beaucoup sur la destination Tunisie, notamment durant l’été et les vacances de fin d’année, deux périodes qui font le plein généralement.

Les voyagistes algériens comptent donc prendre les choses en main et bien se préparer pour les prochaines vacances qui débutent la dernière dizaine de décembre et s’étalent, au moins, jusqu’à la première semaine de janvier.

Dans ce cadre, quelque 47 agents de voyages algériens se sont rendus en Tunisie la fin de la semaine dernière pour une visite d’exploration de deux jours dans le sud du pays. La délégation des patrons des agences de voyage était mercredi dernier à Tozeur, en provenance du sud-est tunisien, après une tournée dans la plupart des sites touristiques, à partir de l’Île de Djerba à Médenine, puis Matmata à Gabès, Kasr Ghilane et Douze à Kébili, selon le Commissaire régional du tourisme à Tozeur, Yasser Souf, cité par l’agence TAP.

Cette visite intervient, a-t-il dit, «en préparation à la saison touristique hivernale marquée par l’affluence d’un grand nombre de visiteurs algériens», notant la possibilité de l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre l’aéroport Tozeur-Nefta et l’aéroport d’Alger. Le temps de donner un coup de fouet au tourisme algérien est également venu après deux ans de fermeture. C’est dans ce contexte que la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) se tiendra du 29 septembre au 2 octobre au pavillon central du Palais des expositions de la Safex (Alger). Cette édition est organisée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat en collaboration avec le World Trade Center Algeria.

Il est attendu la participation à ce Salon d’un grand nombre d’opérateurs locaux et étrangers. Ce sera, également, une occasion pour le grand public de découvrir de nouvelles offres de vacances, estiment les organisateurs. Rappelant que cet évènement international figure parmi les principales manifestations touristiques organisées périodiquement en Algérie, les organisateurs ont mis en avant que c’est un rendez-vous où «opérateurs et acteurs touristiques pourront exposer leurs offres, partager leurs expériences, et établir des relations professionnelles».

La relance du secteur du tourisme, en berne après deux ans, est attendue à travers de nombreux pays du monde et, à cette occasion, la Journée mondiale du Tourisme célébrée le 27 septembre se tient cette année sous le thème «Repenser le tourisme». n