Le nombre de cas confirmés de coronavirus (Covid-19) semble augmenter par petits pas ces derniers jours.

Alors que les personnes confirmées positives au Covid-19 étaient restées à moins d’une centaine pendant un certain nombre de jours, faisant dire aux spécialistes de la santé – aussi bien le ministre de la Santé que les membres du Comité scientifique ou tout autre médecin exerçant dans le cadre de la lutte contre la pandémie – qu’il s’agit d’une stabilisation de la pandémie, leur nombre est reparti à la hausse depuis le début du ramadan. Les wilayas les plus touchées, d’une façon générale, sont Blida et Alger dans la plupart des cas. D’autres wilayas sont également citées de temps à autre lors de la présentation du bilan quotidien par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie, mais pas avec la même récurrence que pour Blida et Alger.

On se rappelle d’ailleurs qu’à la veille de ramadan, jeudi dernier, et alors que Blida était encore en confinement total, la population de la Ville des roses ainsi celle de Boufarik étaient sorties en masse afin de faire les achats pour le mois du jeûne, et ce, sans aucune mesure de prévention visible : ni masque ni même distanciation sociale. Les mêmes scènes de désolation étaient observées dans la capitale, bien que celle-ci était en confinement partiel et les gens pouvaient effectuer leurs achats et être rentrés chez eux pour 14h00. C’est pratiquement les mêmes scènes qui étaient observées partout, dans toutes les wilayas du pays. Rares sont, en effet, les villes ou les quartiers, car il y en a, où les mesures de prévention sont respectées convenablement. Ce qui a fait que lors des derniers bilans, le porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar, attire même l’attention sur ces autres wilayas où le nombre de cas confirmés de Covid-19 augmente en raison du non-respect du confinement.



Plus d’une centaine de cas par jour depuis le 24 avril

Les chiffres sont assez éloquents et prouvent que depuis le début du ramadan qui a coïncidé avec l’allègement des mesures du confinement, notamment à Blida qui est passé à un confinement partiel ainsi qu’à Alger et huit autres wilayas dont les horaires ont été revues, le nombre de cas confirmés de Covid-19 est passé à plus d’une centaine et s’est maintenu au-dessus de 100. Ainsi, vendredi dernier, il y a eu 120 cas qui sont passés à 129 le lendemain. Dimanche et lundi ont marqué respectivement 126 et 135 cas. Hier encore, ils étaient 132 cas confirmés. C’est dire que le nombre des personnes testées positives au Covid-19 est resté largement au-dessus de la centaine. Cela est, de toute évidence, une conséquence du relâchement des mesures de prévention dont les plus importantes à observer lorsqu’on est hors de chez soi restent la distanciation sociale et le port du masque.

On se rappelle, d’ailleurs, qu’au premier jour de ramadan à Blida, foyer de l’épidémie, ont été constatés des comportements qui sont loin d’indiquer que cette wilaya vient à peine de sortir d’un confinement total. Un rush sans précédent a été signalé au niveau des commerces, notamment à Boufarik pour acheter les fameux gâteaux et sucreries de ramadhan (dont la fameuse ‘’z’labiyet Boufarik’’). Les gens ont balayé en un seul jour, soit au premier jour de la levée du confinement total, tout ce qui a été réalisé auparavant en termes de lutte contre le Covid-19. Mais il y a également d’autres wilayas qui sont loin de respecter les précautions d’usage en ces temps de pandémie et qui ont vu les cas de coronavirus augmenter chez elles, dont Constantine, Sétif et Tlemcen pour ne citer que celles-là.



Nécessaires rigueur et discipline

Ce que nombre de médecins ne cessent de déplorer, notamment ceux exerçant dans les centres et hôpitaux Covid-19 qui lancent des appels à la population en les sensibilisant quant à la nécessité de se conformer aux recommandations des autorités sanitaires et en leur disant : «Aidez-nous en restant chez vous».

Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie, tout en rappelant que les mesures d’alléger le confinement et de prolonger celui-ci jusqu’au 14 mai sont prises en tenant compte de plusieurs facteurs, comme la situation sanitaire, la situation économique ainsi que la situation sociale, n’en appelle pas moins à «la conscience des citoyens quant à la nécessité de ne pas relâcher les précautions déjà en vigueur». Il a expliqué que l’allégement des mesures de confinement, l’élargissement des horaires qui permettent aux citoyens de souffler, ainsi que la reprise de nombre d’activité dans l’intérêt des commerçants et celui des citoyens, ne signifie pas relâchement de la part de la population. «Les autorités ont fait tout ce qui est en leur possible pour gérer au mieux cette situation de pandémie dans le pays. Il y a eu un allégement des mesures de confinement – et non début déconfinement – pour permettre aux gens de travailler, pour ne pas priver les citoyens d’acheter les vêtements de l’Aid à leurs enfant, etc. Mais tout ceci ne veut nullement dire que les gens ne doivent pas continuer à respecter les mesures de protection, dont la distanciation sociale. Tout le monde doit agir avec prudence. Même les commerçants doivent veiller à maintenir une certaine distance entre les gens à l’intérieur de leur magasin. Ils en sont responsables». Et à Dr Bekani d’appeler à son tour les citoyens à plus de rigueur et de discipline en termes de respects des mesures de protection et de confinement pour pouvoir passer ce cap très difficile de la crise sanitaire que traverse le pays».<