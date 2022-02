Même si trois différents présidents se sont succédé à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF), le nom de Raymond Domenech est souvent revenu que ce soit pour coacher la sélection ou prendre les commandes de la Direction technique nationale (DTN). Cela nous pousse inévitablement à se demander qui« milite » pour qu’un technicien « fini » soit tout le temps évoqué pour chapeauter la balle ronde Dz.

Par Mohamed Touileb

Que cela soit une rumeur ou une information véritable, la tendance est la même : d’aucun ne le voit comme une plus-value pour mettre fin au bricolage que connaissent nos différentes sélections. D’ailleurs, le mode opératoire des décideurs à la FAF a tout d’incohérent car ils ont fait un sacré remue-ménage dans l’organigramme récemment en procédant à la désignation de nouveaux noms.



Un CV « claqué »

Ainsi, il a été décidé de mettre fin à la mission d’Ameur Chafik en tant que DTN. Et l’intérim a été confié à l’inoxydable Toufik Korichi alors que la Direction des Équipes nationales (DEN), vacante jusque-là, a été confiée à Abdelkrim Bira.

Ces décisions ont été prise parce que Charaf-Eddine Amara, président de la Fédération algérienne de football (FAF), a donné « certain nombre d’orientation et de directives, réaffirmant l’importance donnée par l’instance fédérale aux volets formation, encadrement, développement et autre accompagnement, inscrits dans le cadre du programme de son mandat », comme indiqué dans le communiqué de la FAF. La désignation de Korichi est donc provisoire. C’est pourquoi certains ont déjà voulu « placer » leur candidat. À commencer par une partie qui s’attèle à vouloir offrir un poste à Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France. On parle d’un entraîneur qui a un statut de retraité en France. Mis à part le parcours des « Bleus » en 2006 et la finale perdue contre l’Italie, l’homme de 70 ans ne compte pas de faits d’armes. Ah si, on peut rappeler le scandale de Knysna lors du Mondial 2010 avec l’EDF et son passage calamiteux sur le banc du FC Nantes la saison dernière avec un bilan de 4 nuls et autant de défaites en 8 tests dans l’élite française.



Projet sans normes

En quoi son arrivée pourrait être utile ? On ne le sait pas. D’autant plus que le monde du football voit l’émergence de jeunes techniciens qui ont à peine la trentaine. Ces derniers sont en train de révolutionner la discipline avec une vision plus proche de la nouvelle génération qui a une mentalité bien différente que celle des « papis drivers ». De plus, il faut savoir que la FAF ne peut pas se permettre d’employer quelqu’un qui demandera un cachet important sachant la crise financière qui secoue la structure.

Si l’on se veut rationnel, on peut clairement dire que cette piste n’a pas de fondement si ce n’est le forcing de certains pour imposer un technicien fini et qui sera payé en devises. Et puis, l’arrivée d’un nouvel homme aux commandes de la DTN implique qu’il choisisse lui-même ses collaborateurs. Or, la FAF a déjà rempli les cases. On est face à une construction qui ne répond pas aux normes. Bref, on est en plein dans le paranormal. Pour ne pas changer.