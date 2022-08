Le ministère de l’Education nationale a adressé une instruction aux directeurs de l’éducation dans laquelle il annonce que les délais de dépôt des dossiers pour le départ en retraite des travailleurs expire le 30 août.

Cette note ministérielle invite les employés ayant atteint l’âge légal de la retraite à soumettre leurs dossiers au directeur de leur établissement scolaire avant le 30 août pour que ces derniers les déposent au niveau des bureaux de retraite dans les délais fixés. Il s’agit du personnel dont l’âge est de 59 ans pour les hommes, ayant à leur actif 32 ans de service, et de 55 ans pour les femmes, à condition que celles-ci aient au moins trois enfants âgés de 8 ans et plus. Les retardataires devront attendre l’année suivante pour pouvoir déposer un dossier de départ en retraite. Cependant, le ministère de l’Education met en garde les retardataires, car «une fois l’échéance expirée aucun dossier ne sera accepté, en vue de pouvoir comptabiliser les postes vacants et se préparer convenablement pour la prochaine rentrée scolaire».

Le départ en retraite remet au goût du jour la question des postes vacants dans le secteur, notamment des enseignants. En effet, bien que le département de Abdelhakim Belabed a recours aux sortants des Ecoles normales supérieures (ENS) et procède, si besoin est, au détachement pour assurer le travail en dehors du palier et ce, après l’approbation du concerné, avec maintien de la classification, la tutelle fait appel aux enseignants contractuels pour combler le déficit d’enseignants.

L’année scolaire écoulée, le ministère a fait appel à plus de

18 000 enseignants contractuels, qui demandent une intégration directe dans les postes vacants sans passer par un concours de recrutement.

Le nombre de cette corporation augmentera inévitablement avec le recours de la tutelle aux enseignants contractuels pour l’enseignement de l’anglais dans le cycle primaire.

