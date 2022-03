Par Bouzid Chalabi

Il n’est plus à démontrer que la monnaie électronique peut être un tremplin pour une meilleure inclusion financière et même un outil pour la digitalisation d’au moins une partie des services financiers du pays. Or, chez nous, la monnaie électronique est souvent incomprise, voire même fait peur au point où des appréhensions sur le sujet se font entendre ici et là tandis que d’autres s’interrogent sur le pourquoi de la lenteur de sa mise en application sur le terrain.

Des approches qui ont eu la part du lion, lors de la tenue d’une journée d’études sur le thème de l’inclusion financière au moyen des technologies du numérique, sous le titre « Quelle finance digitale pour l’Algérie ? », coorganisée, hier à Alger, par le Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise (CARE) et l’United Nations Capital Development Fund (UNCDF) sous le patronage du ministère des Finances. A cette occasion, des experts chevronnés se sont prononcés tour à tour sur les intérêts de développer la finance digitale et plus particulièrement la monnaie électronique.

Pour Rachid Sekkak, modérateur du panel, « le souci que nous avons, comme dans pas mal de pays, c’est que le concept de monnaie électronique devrait être clarifié dès lors où l’avènement électronique suppose des dispositions réglementaires, compte tenu que sa généralisation exige de nouveaux acteurs financiers et surtout des contraintes impérativement à lever ». A propos de concept, Alice Negre, experte aux Nations unies, s’est évertuée de prime abord à démystifier la monnaie électronique. Contrairement à ce qui se dit, la digitalisation des services financiers, avec en tête de liste la vulgarisation de la monnaie électronique, peut transformer l’économie d’un pays. Autrement dit, c’est un socle nécessaire pour tout pays visant à promouvoir son économie ». Concernant la stratégie de déploiement de la monnaie électronique, elle a précisé : « La stratégie de déploiement implique de pouvoir innover, tester et améliorer les services financiers, voire même installer d’autres établissements financiers. » La représentante de l’ONU dira encore : « La monnaie électronique peut être un outil puissant d’inclusion financière, notamment lorsque les conditions d’accès (physique et administratif) sont les raisons principales de l’exclusion financière ». Elle a enfin soutenu que la monnaie électronique génère une masse de données sur les revenus et les dépenses, qui permet aux banques et autres fournisseurs de services financiers de mieux connaître leur client ». Elle a enfin indiqué, avant de passer la parole à un autre panéliste, que « la généralisation de la monnaie est un instrument financier tout au bénéfice de l’Etat, entre autres, pouvoir améliorer le ciblage et la rapidité des transferts sociaux ». « Dans ce sens, Alice Negre estime, pour clore son intervention : « La vulgarisation de la monnaie électronique permettrait des économies budgétaires de l’ordre de 110 milliards de dollars par an dans les économies émergentes ».

De son côté, le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, Mouatassem Boudiaf, a rapporté qu’un grand nombre de pré-requis pour créer les conditions de l’adoption de la monnaie électronique sont déjà en place. Ajoutant que la prochaine étape serait donc d’instituer un nouveau cadre réglementaire (lire article ci-contre). Pour le secrétaire de la GIE Monétique, Madjid Messaouden, les citoyens et commerçants affichent des réticences à user du paiement électronique. Preuve en est, seulement 40 000 commerçants sur un total de 70 000 font usage de terminaux de paiement électronique, et sur les 11 000 000 cartes bancaires établies, seulement 40% sont utilisées.

Enfin, selon la dernière panéliste à intervenir, la juriste Hind Belmihoub, « tout est question de climat de confiance. Autrement dit, il s’agira de mettre en confiance les citoyens si nous voulons que la monnaie électronique se généralise chez nous ». <

