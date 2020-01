Quelque 6 185 consultations ont été effectuées durant la campagne de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle qui s’est déroulée durant trois jours les 19, 20 et 21 janvier en cours à travers l’ensemble du territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on indiqué jeudi dans un communiqué émanant de la direction locale de la santé et de la population (DSP). Cette campagne de dépistage, la première du genre au niveau de la wilaya, pilotée à partir de huit centres installés au niveau des établissements de santé et quelques structures publiques répartis sur les 67 communes de la wilaya, a enregistré «une importante affluence» des populations, a-t-on souligné de même source. Quelque 1 579 consultations ont été effectuées à Draâ Ben-Khedda, 1258 à Boghni, 800 à Azazga, 752 à Ouacifs, 633 à Ouaguenoun, 602 à Larbâa N’Ath Irathen, 417 à Iferhounène et 144 à Azeffoun et les malades dépistés diabétiques ou hypertendus «ont été orientés vers les centres spécialisés pour une prise en charge», est-il ajouté. Outre le dépistage, le personnel médical et paramédical mobilisé lors de cette campagne a également «prodigué des conseils et mesures de prévention contre ces deux maladies chroniques», est-il ajouté. «Cette campagne qui a visé la prévention de la propagation de ces maladies chroniques non transmissibles, sera renouvelée régulièrement en vue d’un diagnostic et d’une prise en charge précoce de ces pathologies», a indiqué la DSP dans son communiqué. n

