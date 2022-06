Par Bouzid Chalabi

130 établissements privés sont conventionnés avec l’assureur pour la formule «Axa Sahty».

Fruit d’un partenariat avec la Banque extérieure d’Algérie et le Fonds national d’investissement, Axa Algérie, assureur généraliste, met sur le marché local des assurances un nouveau produit et non des moindres. En effet, il s’agit d’une couverture santé souscrite à titre individuel ou pour toute la famille sous l’appellation commerciale Axa Sahty permettant une prise en charge des dépenses de santé à hauteur des frais réels engagés. C’est en tout cas une bonne nouvelle pour tous ceux ou celles dans le besoin de se soigner mais qui ne possèdent pas les finances nécessaires auprès de cliniques et centres de soins du secteur privé. Il leur suffira donc de souscrire une assurance Axa Sahty annuelle pour la somme de près de 15 000 DA pour la formule Sahty Marhaba, 20 000 DA Sahty Raha et près de 25 000 DA concernant la formule Sahty Lahna.

Ainsi et comme témoigne le Directeur général Axa Assurances Algérie Dommage, Saïd Haddouche, lors d’un point de presse de présentation du nouveau produit, qu’il a animé hier en son siège à Alger, AXA Sahty est plus qu’une offre de service «c’est un gage d’accompagnement de nos assurés dans leur protection au quotidien». Abondant dans ce sens, il a ajouté : «La santé a toujours été pour nous un axe de croissance majeur sur lequel nous avons toujours été pionniers et innovants.» On apprendra aussi de la responsable Marketing, Fifi Yachir, que les adhérents à cette nouvelle offre pourront bénéficier de garanties évolutives en hospitalisation, maternité, soins courants mais, également, des garanties exclusives telles que l’optique, le dentaire, le traitement du cancer, les maladies chroniques et autres. « Autant d’actes médicaux assurés par les 130 établissements privés (cliniques et centres de soins) ayant signé une convention avec AXA Assurance Algérie», a indiqué la responsable Marketing non sans préciser dans la foulée : «Nos assurés seront absous de toute dépense car entrant dans le cadre de la formule du tiers payant». Elle a également fait savoir que les 130 établissements conventionnés avec AXA Assurance ont été retenus sur la base de critères de sélection très sévères afin que nos assurés puissent bénéficier de soins de haute qualité et éviter tous les tracas à nos assurés malades dus à un mauvais diagnostic et par ricochet la poursuite de leur maux».

Concernant le mode opératoire, une fois la police d’assurance Axa Sahty contractée, les assurés pourront, à travers un portail client entièrement dédié à ce nouveau produit, suivre en temps réel le traitement de leur demande. «En clair, les assurés pourront ainsi grâce à un parcours 100%digital, intuitif, rapide et facile, suivre leurs contrats, déclarer, suivre leurs sinistres et accéder au final à un ensemble de fonctionnalités pour leur faciliter l’ensemble de la démarche et surtout d’être pris en charge en un temps très court et par voie de conséquence pouvoir bénéficier d’un traitement», a expliqué la responsable marketing. Notons enfin que peuvent contracter une police assurance Axa Sahty les personnes de moins de 68 ans. Par ailleurs, cet assureur prévoit une réduction de 10 % à chaque renouvellement de contrat d’assurance Axa Sahty. Comme elle a fait remarquer enfin que le plafond de remboursement chez Axa Sahty est le plus élevé du marché local des assurances puisqu’il est à hauteur de 10 millions de dinars. n

