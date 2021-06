Évasif sur son futur lors de son dernier passage en conférence de presse, Memphis Depay (27 ans) a été un meilleur client pour les médias hier après-midi. À la veille du match entre les Pays-Bas et l’Autriche, l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais a confirmé qu’il devrait bel et bien rebondir au FC Barcelone.

« Tout le monde sait que mon nom est associé au Barça depuis un certain temps. Je veux jouer pour Ronald Koeman. Soyez patients et les nouvelles arriveront. Il faut attendre, mais je dirais que l’on pourrait bientôt être définitivement fixés », a-t-il confié en conférence de presse. L’officialisation de son arrivée chez les Blaugranas ne va pas tarder !

Articles similaires