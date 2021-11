Par Yazid Miloudi

La 10e édition du salon professionnel international des secteurs de l’énergie et des hydrocarbures (NAPEC 2021), qui a débuté avant-hier, ne pouvait pas rater l’occasion de mettre en valeur les capacités de l’Algérie. L’intervention de Noureddine Daoudi, président de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), en est l’une des illustrations. Il a surtout axé sur le potentiel énorme que représente le pays pour les investisseurs étrangers. Il a ainsi mentionné que plus de 60% de la superficie du domaine minier national des hydrocarbures n’étaient pas exploré. Le président de l’ALNAFT a également évoqué l’offshore qui n’est pas assez exploré, alors que l’Algérie peut en récolter d’énorme dividendes. D’ailleurs, il a rappelé que lors des dernières années, 75% des découvertes majeures réalisées à travers le monde étaient situées en mer.

Une situation qui laisse perplexe plus d’un. Qu’est-ce qui empêche finalement les investisseurs étrangers à s’impliquer plus pour exploiter autant d’opportunités ! L’explication la plus rapide, et qui s’impose à tous, est la Covid-19. La propagation de la pandémie dans le monde a effectivement ralenti tout sur son chemin. C’est plus que plausible, mais est ce suffisant pour expliquer cette défection des investisseurs ? Ne faut-il pas chercher plus sérieusement les raisons de tous ces blocages ! L’Algérie reste encore dans la case «pas assez attractive » et cela dure depuis plusieurs années, de trop nombreuses années. Trop de pertes de temps à signaler et l’attente est toujours là.

Les constats (qui sont loin d’être nouveaux) de Noureddine Daoudi sont maintenant affichés. Reste à trouver les solutions adéquates pour permettre plus de prospection, de recherche et de d’exploitation des ressources que recèle la terre et la mer. Le redémarrage de l’économie mondiale, même si c’est encore timide à l’heure actuelle, ne devrait pas être raté par l’Algérie. Le gaz et le pétrole restent encore prédominants dans le secteur énergétique et il y a encore des places à conquérir. L’heure est à l’action.

