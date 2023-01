ATM Mobilis encourage l’Équipe Nationale A’ de Football à la veille de son match décisif, comptant pour la demi-finale du Championnat d’Afrique des nations de football CHAN-2022, prévue ce mardi 31 janvier 2023 à 17h00, au stade Miloud Hadefi d’Oran, face au Niger, avec l’objectif de continuer l’aventure et se qualifiant à la finale. L’Algérie a rejoint le carré d’or du championnat africain et s’est offert une place en demi-finale en disposant de son homologue ivoirienne (1-0), au terme d’une rencontre très disputée. Les verts s’apprêtent à écrire leur nom au palmarès de cette compétition continentale, en réussissant un sans faute ponctué par quatre victoires en autant de matches joués. L’équipe gagnante de ce match, rencontrera le vainqueur de la deuxième demi-finale qui opposera le Sénégal et le Madagascar à 20h00, au stade Nelson Mandela (Baraki) d’Alger. La finale aura lieu samedi 04 février à 20h00 au stade Nelson Mandela (Baraki) d’Alger, alors que le match pour la troisième place se jouera le vendredi 03 février à 20h30 au stade Miloud Hadefi d’Oran. ATM Mobilis, Sponsor Officiel et Partenaire Technologique du Championnat d’Afrique des nations de football CHAN-2022, souhaite bonne chance à l’Équipe Nationale A’ de football dans sa course vers le sacre africain. Dzayer Bladna wel Khedra Dialna

