Un réseau de trafic international de véhicules vient d’être démantelé par les services de la Sûreté de la wilaya d’Oran, dans une opération soldée par la saisie de 38 véhicules et l’arrestation de deux personnes, a-t-on appris jeudi de ce corps de sécurité. Opéré par une brigade spécialisée dans la lutte contre le trafic de vol des véhicules, ce réseau a été mis hors état de nuire après une enquête qui a duré près d’une année, a-t-on indiqué, notant que les membres du réseau sont impliqués également dans le faux et usage de faux des documents administratifs et la mise en circulation de véhicules aux caractéristiques non conformes. Les deux personnes arrêtées, âgées de 49 et 50 ans, sont aussi poursuivies pour utilisation abusive de fonction et d’avoir trafiqué les systèmes de traitement automatiques des données, a précisé la même source, ajoutant que les deux individus sont des repris de justice faisant déjà l’objet de mandats d’arrêt. L’enquête a été déclenchée après l’arrestation d’un individu dans une affaire de faux et usage de faux, présenté par la suite devant la justice. Il s’agit d’un employé du service des cartes grises relevant d’une délégation communale de la commune d’Oran, activant au sein d’une organisation criminelle organisée.

Cet individu introduisait les données des véhicules sur le système sans l’existence des dossiers de véhicules, a fait savoir la même source.

Dans le cadre de cette enquête, plus de 35 extensions de compétence ont été délivrées par la justice aux enquêteurs pour poursuivre leurs investigations au niveau de plusieurs wilayas, allant des frontières ouest aux frontières est du pays.n

