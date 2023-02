Le Service central de la lutte contre le crime organisé, relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a procédé, le week-end passé, au démantèlement d’un groupe criminel qui a ouvert «clandestinement» une succursale d’une banque étrangère non agréée en Algérie, a indiqué samedi un communiqué des services de la Sûreté nationale. Le réseau criminel «a ouvert clandestinement une succursale non agréée d’une banque étrangère en Algérie et dont le siège est implanté en Lituanie», affirme la même source. L’opération est intervenue «après une année d’investigations approfondies, d’autant plus que les éléments du réseau ont été présentés, le week-end dernier, devant le procureur de la République près le pôle économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed d’Alger», lit-on dans le communiqué. Les mis en cause sont poursuivis pour « infraction à la législation et à la réglementation régissant le change et le mouvement des capitaux de et vers l’étranger et non-obtention d’autorisations préalables requises par les pouvoirs publics», conclut le communiqué.

