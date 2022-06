Au total, 530 tonnes de déchets ferreux ont été récupérées au niveau du complexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba) au terme des dix premiers jours de l’opération de démantèlement du Haut fourneau n 1, a-t-on appris samedi auprès de la Direction générale du complexe. Les 530 tonnes de déchets ferreux récupérés représentent un premier bilan de l’opération de démantèlement, lancée la dernière semaine du mois de mai, et qui devra durer trois mois, a indiqué à l’APS directeur général du complexe, Lotfi Kamel Manaa. Le démantèlement du Haut fourneau n 1 est supervisé par l’Entreprise nationale de récupération qui a pris toutes les dispositions d’organisation et de sécurité pour le déroulement de l’opération dans de bonnes conditions et dans les délais fixés, a-t-il indiqué. Il est prévu, dans ce cadre, la récupération de plus de 20.000 tonnes de déchets ferreux issus de la structure du Haut fourneau n 1, occupant un terrain de 3 ha et mis hors service depuis 2009, a ajouté la même source. Aussi, ce volume de déchets ferreux constitue un stock important qui couvrira les besoins en la matière du complexe Sider El Hadjar pendant plusieurs mois, a-t-on noté. Le complexe Sider El Hadjar emploie 5.500 travailleurs avec des prévisions de production théoriques en 2022 estimées à 800.000 tonnes de produits ferreux longs et plats. <

