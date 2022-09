Par Feriel Nourine

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2022. Une légère baisse, cependant, qui verrait cette demande progresser de 2 millions de barils par jour, contre les 2,1 mbj prévus antérieurement par l’AIE.

Pour justifier sa révision, figurant sur son rapport mensuel publié hier, l’agence cite les confinements en Chine pesant sur la consommation de l’or noir et donc de demande en la matière. Laquelle dépasserait, toutefois, en 2023 ses niveaux d’avant la pandémie de Covid-19, et atteindrait ainsi 101,8 mbj, s’attend la même source.

Pour rappel, avant l’AIE, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a publié mardi son rapport, dans lequel elle maintient inchangées ses prévisions de croissance de la demande mondiale. En ce sens, l’Opep table toujours sur une augmentation de 3,1 mbj en 2022 et de 2,7 mbj en 2023, c’est-à-dire les mêmes taux figurant sur son rapport de juillet.

L’organisation explique ses prévisions par des signes indiquant que les principales économies s’en sortent mieux que prévu malgré des vents contraires tels que la flambée de l’inflation.

Côté production, le rapport de l’AIE fait état d’une augmentation de 790 000 de barils par jour en août par rapport à juillet, soulignant la forte reprise en Libye et dans une moindre mesure en Arabie saoudite et dans les Emirats, compensées cependant par un recul au Nigeria, au Kazakhstan et en Russie.

Le ralentissement de la croissance de l’offre devrait se poursuivre jusqu’en décembre, selon l’agence, qui prévoit 100,1 mbj.

Concernant les exportations de la Russie, qui font l’actualité ces derniers mois, sur fond de pression exercées par les Etats-Unis et leurs alliés de l’Union européenne, elles ont atteint en août 7,6 mb, soit 390 000 bj de moins qu’avant la guerre en Ukraine, pour des revenus à l’export estimés à 17,7 milliards de dollars (1,2 milliard en moins), indique encore le même rapport. Il précise que chez les gros clients de la Russie, l’UE et la Grande-Bretagne ont fait baisser leurs importations de de 880 000 bj depuis le début de l’année, à quelque 1,7 mbj.

En revanche, leurs importations américaines ont augmenté de 400 000 bj, tout comme celles d’Irak, de Norvège ou encore d’Arabie saoudite, souligne-t-on.

Sur le marché, la journée d’hier a été marquée par des hésitations durant la matinée, avant que les cours n’effectuent un bond durant l’après-midi qui a hissé le baril de Brent de la mer du Nord au-dessus des 95 dollars (95,64) en fin d’après-midi. Au même moment, le West Texas Intermediate (WTI) s’échangeait à 89, 78 dollars. n

