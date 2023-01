L’abandon par la Chine de sa politique «Zéro Covid» et l’espoir d’une reprise économique, provoqué par cette démarche, se font de plus en plus sentir au niveau du marché pétrolier. Le scénario est favorable à la hausse des prix, comme l’ont démontré, hier, les séances d’échanges où les deux références européenne et américaine poursuivaient leur remontée.

Par Feriel Nourine

Il est en effet attendu que la levée par les autorités chinoises des dernières restrictions sanitaires fera remonter sensiblement la demande pétrolière d’ici la fin du trimestre en cours. L’augmentation attendue atteindrait même un nouveau record en 2023, a déclaré hier l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans son rapport mensuel.

Dans cette tendance, et avec les prévisions en cours, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars terminait la matinée à 87,13 dollars, augmentant de 1,75%. De son côté, le West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février prenait 1,75% à 81,58 dollars.

En plus de signes revigorants en provenance de la Chine, premier importateur mondial d’or noir, les analystes évoquent l’entrée en vigueur des nouvelles sanctions européennes contre le pétrole russe qui pourraient causer un recul de l’offre, voire une pénurie de brut synonyme d’envolée des prix.

Pour rappel, Moscou a riposté à la décision de l’UE, le G7 et l’Australie, portant plafonnement à 60 dollars de son brut, en interdisant, à partir du 1er février prochain, ses ventes aux pays qui adopteraient ce mécanisme. «Deux jokers dominent les perspectives du marché pétrolier pour 2023, la Russie et la Chine», a souligné l’AIE, faisant remarquer que «l’offre russe ralentit sous le plein impact des sanctions (alors que) la Chine sera à l’origine de près de la moitié de cette croissance de la demande mondiale, même si la forme et la vitesse de sa réouverture restent incertaines».

Pendant ce temps, la principale croissance de l’offre de pétrole devrait provenir des Etats-Unis, car la production du groupe de producteurs de l’Opep+ diminuera de 870 000 barils par jour (bpj), menée par la Russie, prévoit encore la même source. Pour sa part, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) maintient inchangées ses prévisions sur la croissance de la demande de pétrole pour 2023. Dans un environnement économique mondial qu’elle considère marqué par de nombreuses incertitudes et défis, l’Opep s’attend à une croissance de 2,2 millions de barils par jour (mb/j), «avec une croissance de 0,3 mb/j dans les pays de l’OCDE et de 1,9 mb/j dans les pays hors OCDE», indique-t-elle dans son rapport de janvier publié mardi, reconduisant ainsi les prévisions émises en décembre.

Concernant l’activité économique chinoise, l’organisation prévoit «une performance meilleure qu’escomptée après la levée des restrictions anti-Covid». Ce qui autorise une révision de la prévision de croissance de demande de pétrole mais de façon mineure, selon la même source. Cependant, «la situation devrait à l’inverse se détériorer dans les autres régions, faisant baisser la demande de pétrole, lit-on sur le rapport. «Cette prévision demeure sujette à des incertitudes, liées notamment à la marche de l’économie mondiale, aux évolutions des mesures de lutte contre le Covid-19, et aux tensions géopolitiques», souligne l’Opep.

«Même si le rythme de la croissance devrait se poursuivre durant l’année 2023, l’économie mondiale continue à naviguer entre de nombreux défis, l’inflation élevée, le resserrement monétaire des principales banques centrales et les niveaux élevés de dette souveraine dans plusieurs régions», ajoute l’organisation qui table sur 2,5% de croissance économique mondiale, après 3% attendu pour 2022. <