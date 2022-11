Par Feriel Nourine

La demande mondiale de pétrole devrait poursuivre sa tendance haussière jusqu’en 2035. La prévision est de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui a précise que cette demande passera de 96,9 millions de barils par jour (mb/j) en 2021 à 109,5 mb/j d’ici 2035, puis se stabiliserait à 109,8 mb/j au cours de la décennie suivante.

Dans son rapport mensuel rendu public et présenté hier, l’Opep précise que la demande mondiale d’or noir atteindra 103 millions de barils par jour en 2023, en hausse de 2,7 millions de bpj par rapport à 2022. L’organisation a également relevé ses prévisions de demande à moyen terme jusqu’en 2027, affirmant que le chiffre est en hausse de près de 2 millions de bpj d’ici la fin de la période par rapport à l’année dernière. Pendant les premières années, «la croissance sera tirée par la Chine», selon le rapport, qui voit ensuite l’Inde prendre le relais, alors que la progression de la demande en Chine devrait ralentir, voire légèrement décliner, dans les années 2040. Outre l’Inde, cette demande sera soutenue par l’Afrique et d’autres pays d’Asie, régions «où le progrès économique, l’urbanisation, l’industrialisation et l’expansion du parc automobile seront le plus rapide».

Plus encore que le transport routier et la pétrochimie, le transport aérien sera le premier vecteur d’augmentation de la demande, selon l’Opep, qui voit progresser la demande pour toutes les énergies, qu’elles soient fossiles ou renouvelables, à l’exception notable du charbon. Le rapport de l’organisation contraste donc avec d’autres prévisionnistes qui tablent sur une demande devant atteindre des pics avant 2030, sous l’effet de l’essor des énergies renouvelables et des voitures électriques.

C’est le cas, en premier lieu, de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui, pour la première fois de son histoire de modélisation, a estimé que la demande de tous les combustibles fossiles devrait culminer, et que la demande de pétrole se stabiliserait au milieu de la prochaine décennie.

Dans son rapport publié jeudi, l’AIE indique que la demande mondiale de pétrole atteindra 103 millions de barils par jour en 2023, en hausse de 2,7 millions de bpj par rapport à 2022. La demande totale en 2023 est en hausse de 1,4 million de bpj par rapport aux prévisions de l’année dernière. C’est donc une révision à la hausse de ses prévisions qu’opère le cartel, qu’il justifie par la reprise «plus robuste» en 2022 et 2023 et une «forte concentration sur les questions de sécurité énergétique» qui ont conduit à une substitution plus lente du pétrole par d’autres combustibles tels que le gaz naturel, dont le prix a grimpé en raison de la guerre en Ukraine. Pour l’Opep, le pétrole devrait faire partie de la transition énergétique, et, mieux, «devrait rester le combustible numéro un dans le mix énergétique primaire mondial». «La transition est en marche et en marche rapide, mais elle va nécessiter un approvisionnement fiable en (…) pétrole et en gaz pour se produire. Sans cela, nous nous voilons la face si nous pensons que cela se produira au rythme prévu», a déclaré, fier, le ministre émirati de l’Energie Souhail al-Mazrouei, en marge de la conférence et l’exposition internationales d’Abu Dhabi sur le pétrole «Adipec 2022» où était présenté le rapport.



Appel à plus d’investissement

Une configuration qui impose des investissements en conséquence, comme l’a souligné le secrétaire général de l’Opep, Haitham Al Ghais, dans l’avant-propos du rapport. «Le chiffre d’investissement global pour le secteur pétrolier est de 12,1 billions de dollars jusqu’en 2045», a écrit Al Ghais, en attirant, à l’occasion, sur le sous-investissement dont pâtit l’industrie pétrolière.

«Cependant, le sous-investissement chronique dans l’industrie pétrolière mondiale ces dernières années, en raison des ralentissements de l’industrie, de la pandémie de la Covid-19, ainsi que des politiques centrées sur la fin du financement des projets de combustibles fossiles, est une cause majeure de préoccupation», a-t-il relevé.

Sur le même registre des préoccupations, le Directeur général d’Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), Sultan al-Jaber, a prévenu contre les risques d’une réduction à zéro des investissements dans les hydrocarbures en raison du déclin naturel. Pareille démarche pourrait entraîner une perte de 5 millions de barils de pétrole par jour et par an à partir des approvisionnements actuels, a-t-il estimé hier, en marge de «Adipec 2022».

«Les données sont claires. Si nous annulons les investissements dans les hydrocarbures… en raison du déclin naturel… nous perdrions 5 millions de barils de pétrole par jour chaque année à partir des approvisionnements actuels. Cela donnerait l’impression que les chocs que nous avons subis cette année sont un tremblement mineur», a déclaré Jaber, expliquant que «le monde a besoin d’un maximum d’énergie et d’un minimum d’émissions». «Voici les faits concrets, les chaînes d’approvisionnement mondiales restent fragiles. La géopolitique est désormais plus complexe, fragmentée et polarisée que jamais», a-t-il soutenu. <

