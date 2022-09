Pas de changement dans les dernières prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole émises par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Dans son rapport, publié hier, l’Opep table toujours sur une augmentation de 3,1 millions de barils par jour (bpj), en 2022, et de 2,7 millions de bpj en 2023, c’est-à-dire les mêmes taux figurant sur son rapport de juillet.

Pour justifier ses prévisions, l’organisation se base sur des signes indiquant que les principales économies s’en sortent mieux que prévu malgré des vents contraires tels que la flambée de l’inflation.

Pourtant, en affichant les mêmes prévisions le mois dernier, l’Opep avait opéré une révision à la baisse par rapport aux mois précédents (3,5%). Elle avait expliqué ce recul par « une croissance en baisse au second trimestre dans les grandes économies, et une tendance molle observée dans certaines économies clés ».

Depuis, la consommation de pétrole a rebondi après les creux de la pandémie, bien que les prix élevés et les épidémies de coronavirus chinois aient réduit les projections de croissance pour 2022, relève la même source, qui voit désormais la consommation de pétrole dépasser le taux de 2019 en 2023, après avoir déclaré cette année qu’elle s’attendait à ce que cela se produise en 2022.

« La demande de pétrole en 2023 devrait être soutenue par une performance économique toujours solide dans les principaux pays consommateurs, ainsi que par des améliorations potentielles des restrictions liées au Covid-19 et des incertitudes géopolitiques réduites », a-t-elle écrit dans son rapport.

Le sentiment d’affaiblissement de l’économie « semble avoir été compensé jusqu’à présent par une combinaison de mesures de protection sociale dans les économies avancées, des traitements et salaires en hausse, et un accroissement de la consommation financée par la dette aux Etats-Unis, ainsi que des consommateurs qui ont puisé dans leurs économies », poursuit le rapport, qui a souligné le « rebond » du tourisme mondial.

Autre facteur surveillé par l’Opep, la forte hausse du dollar, qui a renchéri, au premier semestre 2022, les coûts d’importation des pays dont l’économie n’est pas libellée dans cette monnaie, dont des pays majeurs comme le Japon et l’Inde.

« Cependant, l’attente d’une hausse moins accentuée du dollar au second semestre pourrait soulager à court terme les économies touchées » par ce renchérissement du billet vert, selon l’Opep.

Selon des sources indirectes citées hier par le cartel, les pays de l’Opep ont augmenté en août leur production de 618 000 barils par jour, pour atteindre un total de 29,65 mb.

Une hausse assurée essentiellement par la Libye, suivie par l’Arabie saoudite, le Koweït et les Emirats arabes unis, indique-t-on. n

