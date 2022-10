Par Sihem Bounabi

Le Groupement des concessionnaires automobiles algériens (GCA) a adressé une lettre de remerciement et de gratitude au Président de la République Abdelmadjid Tebboune sur les récentes décisions prises concernant le marché automobile, notamment la dernière décision prise dimanche dernier en Conseil des ministres qui verra la délivrance du cahier des charges d’importation de voitures dans un délai d’une semaine.

Dans cette lettre datée du 24 octobre 2022, le GCA exprime sa satisfaction de la vision «perspicace dans le processus d’importation de voitures et de l’industrie automobile en Algérie» et affirme «réaliser le service auquel vous aspirez à servir l’intérêt public, notamment en ce qui concerne la fourniture de services après-vente, la garantie au client et la fourniture de pièces de rechange suffisantes pour approvisionner les voitures des clients importées et fabriquées localement.»

Ainsi, les concessionnaires s’engagent à garantir un service de qualité dans les différentes aspects de cette activité dans son aspect commercial mais également à accompagner l’essor de l’industrie automobile en Algérie et s’engagent «pour apporter une plus-value dans le secteur de l’industrie automobile en apportant toute notre expertise dans cette importante transformation économique pour notre pays.»

Pour rappel, la crise du marché de l’automobile en Algérie remonte à 2017, date à laquelle les importations de tous types de véhicules neufs ont été suspendues, avec l’exclusion de nombreux concessionnaires qui ont subi de grandes pertes à la suite de ces décisions.

Après cinq ans d’attente, une lueur d’espoir est apparue avec l’élaboration du décret exécutif n°20-227 du 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs. Toutefois, au fil des mois, ce décret a subi de nombreux amendements sans que le cahier des charges pour l’obtention de l’agrément pour l’importation de véhicules neufs ne soit délivré. Face à cette situation de blocage, le GCA avait adressé par le passé au Président de la République plusieurs appels de détresse dans des lettres ouvertes en l’appelant à intervenir d’urgence pour résoudre la crise d’importation de véhicules neufs et relancer leurs activités liées à ce secteur.

Le Groupement des concessionnaires automobiles avait notamment tiré la sonnette d’alarme sur la situation précaire des travailleurs du secteur en soulignant que malgré les efforts qu’ils avaient déployés pour sauvegarder l’emploi durant cette crise, le secteur de l’automobile a perdu plus de 30 000 postes directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects.

Selon l’expert économique Ishak Kharshi, la relance de l’industrie automobile et de l’importation de véhicules neufs contribuera à la création de 100 000 postes emplois de postes directs et indirects.

Articles similaires