La situation actuelle du marché pétrolier pousse l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à sonner l’alerte

et à prévenir contre des lendemains insoutenables pour les pays producteurs,

dont principalement ceux vulnérables.

Inquiets, les responsables des deux organismes s’inquiètent de la dégringolade des cours du brut et, surtout, de ses impacts économiques et sociaux « majeurs » pour ces pays.

Si la crise se poursuit et les conditions actuelles du marché s’inscrivent dans la durée, le prix à payer sera très fort, s’alarment Mohammed Barkindo et Fatih Birol, secrétaire général de l’Opep et directeur de l’AIE. Ces derniers se sont même exprimés dans un communiqué commun, une démarche rare, pour avertir que « si les conditions de marché actuelles persistent, leurs revenus issus du pétrole et du gaz chuteront de 50% à 85% en 2020, atteignant leur plus bas niveau en plus de 20 ans », ont-ils écrit lundi après s’être entretenus par téléphone.

Pareille chute « devrait entraîner des conséquences sociales et économiques majeures, notamment pour les dépenses publiques dans des domaines vitaux tels que la santé et l’éducation », prévoient-ils dans l’optique d’un scénario qui a tout d’une catastrophe.

Les deux hommes expriment « leur profonde inquiétude » face à la crise sanitaire mondiale générée par le coronavirus (Covid-19) et à ses impacts sur la stabilité des économies, en particulier des pays en développement, soulignant « l’importance de trouver des moyens de minimiser l’impact sur les Etats vulnérables ».

Avant les alertes lancées lundi, l’Opep et l’AIE avaient, dès le début de l’internationalisation du coronavirus, révisé à la baisse leurs prévisions respectives de croissance de la demande mondiale de brut pour 2020. Dans son dernier rapport, l’organisation table sur la croissance réduite de 19% par rapport à ses précédentes prévisions, alors que l’AIE révise les siennes en chiffrant à 90 000 barils le recul de cette croissance.

Des prévisions qui risquent de connaître de nouvelles révisions à la baisse dans cette conjoncture de crise et de prix qui ont poursuivi leur chute libre. Lundi, le baril de Brent de la mer du Nord est même passé un moment sous la barre des 30 dollars, affichant à 29,52 dollars vers 13h30, dans la continuité de la semaine dernière, considérée comme la pire pour les marchés pétroliers depuis la crise financière de 2008, avec des pertes de près de 25%.

Le Brent sous le seuil des 30 dollars

Hier, les cours se reprenaient légèrement en matinée, avant de faire marche arrière l’après-midi pour évoluer de nouveau sous le seuil des 30 dollars. Vers 16H, le Brent de la mer du Nord pour livraison en mai s’échangeait à 29,65 dollars sur l’Inter Continental Exchange (ICE), en baisse de 1,33% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain West Texas Intermediate (WTI) pour avril perdait 0,52%, à 28,55 dollars, effaçant une bonne partie de ses gains du début de séance. La combinaison d’une « augmentation massive » de l’offre des membres de l’Opep et d’un « effondrement complet » de la demande crée sur le marché « les conditions qui sont les plus baissières que l’on puisse imaginer », a expliqué Neil Wilson, de Markets.com.

Comme s’il n’était pas suffisamment menacé par le coronavirus qui a poussé l’industrie mondiale à passer en mode ralenti, voici que depuis quelques jours, le marché pétrolier évolue sous une autre pression causée par la guerre des prix que se livrent les deux géants du secteur que sont l’Arabie saoudite et la Russie. Les deux pays affichent leurs dispositions à augmenter sensiblement leur offre à partir du 1er avril, après l’expiration du délai de l’accord de réduction engageant l’Opep et ses partenaires. Les hostilités que s’échangent ces derniers jours Ryad et Moscou pourraient même « pousser d’autres producteurs à la faillite », a estimé Matt Weller, de Gain Capital.

Les Saoudiens et les Russes se sont engagés dans une guerre des prix après l’échec de leurs négociations début mars à Vienne à l’occasion du sommet de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, qui visaient initialement à baisser, ou à au moins maintenir, le niveau de production actuel d’or noir.

Ryad veut augmenter ses exportations

à 10 millions de bpj

L’Arabie saoudite a annoncé hier vouloir accroître ses exportations de pétrole à plus de 10 millions de barils par jour (bpj), sur fond de guerre des prix avec la Russie.

Le royaume, plus grand exportateur d’or noir, va ajouter à ses exportations actuelles 250.000 bpj en utilisant du gaz pour sa consommation domestique. « L’Arabie saoudite utilisera le gaz produit par le gisement de Fadhili afin de remplacer environ 250.000 bpj pour la consommation intérieure », a indiqué un porte-parole du ministère saoudien de l’Energie dans un communiqué.

Cela « permettra au royaume d’augmenter ses exportations de pétrole brut pour les prochains mois afin d’aller au-delà de 10 millions de bpj », a-t-il ajouté. Il n’a pas précisé la façon dont le gaz pallierait l’absence de ces barils.

Le gisement gazier de Fadhili, filiale du géant saoudien pétrolier Aramco, produit actuellement 1,5 milliard de mètres cubes de gaz par jour. Sa production doit atteindre 2,5 milliards de mètres cubes de gaz par jour d’ici quelques mois, selon Aramco, ce qui aurait pour effet d’amener la production totale de l’Arabie saoudite à 12,2 milliards de mètres cubes de gaz par jour.

Le 10 mars, Ryad avait annoncé envisager d’augmenter sa capacité de production de pétrole d’un million de bpj, pour la porter à 12,3 millions, contre 9,7 actuellement. Lundi, Amin Nasser, P-DG d’Aramco, a affirmé que son entreprise consacrerait 300.000 bpj, puisé dans ses vastes réserves, pour atteindre cet objectif.

Ces annonces interviennent alors que l’Arabie saoudite, chef de file de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), fait pression pour que la Russie – deuxième producteur mondial mais non membre de l’Opep – accepte une réduction de la production mondiale de brut afin de compenser une baisse de la demande provoquée par le Covid-19.

Depuis le refus de Moscou, Ryad a procédé à la plus forte baisse de ses prix en 20 ans, s’efforçant de capter des parts de marché de Moscou et déclenchant un séisme sur les marchés financiers. n