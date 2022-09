Par NAZIM BRAHIMI

En attendant le coup d’envoi officiel du 6e Recensement général de la population et de l’habitat, prévu dans vingt jours, la campagne de sensibilisation en lien à cette opération a commencé hier dans l’attente de statistiques fiables et exactes ô combien nécessaires pour la décision publique.

Pourtant, il est des secteurs stratégiques qui continuent à fonctionner selon des statistiques imprécises qui ne sont pas renouvelées à temps avec tout ce que cela peut générer comme approximation et inefficacité. Or, les enjeux et défis socio-économiques sont énormes.

Les spécialistes font ainsi le constat que malgré les progrès réalisés en matière de statistiques, il reste encore des domaines non encore couverts pour diverses raisons.

Ainsi beaucoup de secteurs ne sont pas encore organisés pour fournir une information fiable, à cause, entre autres, de la non-utilisation des nouvelles méthodes modernes de traitement de l’information.

Parfois les agents économiques ne communiquent pas les informations demandées, sans compter les capacités réduites des services de statistiques à satisfaire la demande en informations même en temps des nouvelles technologies.

Il faudrait probablement souhaiter que ce recensement 2022, qui succédera à celui de 2008, sera accompagné d’une prise de conscience des enjeux multiples aussi bien de la statistique que de la question démographique, deux éléments essentiels pour la décision publique et toute planification. Souhait légitimé par le constat attestant une négligence des responsables politiques à l’égard de la statistique et de l’évolution démographique.

Il ne fait point de doute que les projections démographiques sont nécessaires dans toute démarche de planification afin de connaître les besoins présents et futurs de la population. Elles constituent l’une des bases de l’élaboration de toute politique de développement et d’aide à la prise de décision.

Autrement dit, les résultats des projections démographiques sont nécessaires aux travaux de planification de différents secteurs tels que la santé, l’éducation et l’emploi, entre autres.

Une stratégie conséquente et efficace doit être adoptée et des actions du programme de maîtrise de la croissance démographique doivent se poursuivre sans relâche en évitant, par exemple, cette faille de ne pas disposer de statistiques fiables surtout sur la situation démographique du pays.

