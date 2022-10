Par Khaled Remouche

Les effets d’une importante expansion des dépenses publiques, 13 000 milliards de dinars en 2023 contre 9 800 milliards de dinars en 2021, seront atténués par la hausse prévisionnelle des recettes fiscales pétrolières l’an prochain, 3 298 milliards de dinars contre 1 921 milliards de dinars.

Le Projet de loi finances 2023 affiche un déficit budgétaire énorme de 5 720 milliards de dinars, des recettes budgétaires globales de 8 000 milliards de dinars et des dépenses de fonctionnement à hauteur de 13 000 milliards de dinars.

Pour réduire ce considérable déficit, le gouvernement a dû recourir aux bénéfices des banques publiques, 840 milliards de dinars, et aux bénéfices des entreprises non financières, comme Sonatrach, à hauteur de 150 milliards de dinars, et ce, afin de moins alourdir la charge sur le Trésor. En un mot, il a opéré des ponctions sur ces entreprises qui s’élèvent au total à 1 110 milliards de dinars. A noter que les ponctions sur les banques s’opérera sans doute sur le cumul de leurs bénéfices pendant cinq ans au moins, puisque la

totalité des banques publiques ne réalise annuellement qu’entre 120 et 160 milliards de dinars de bénéfices, ou sur une partie de leurs fonds propres qui se sont élevés, en 2020, à 1 100 milliards de dinars.

Cette manne correspondant aux bénéfices des entreprises publiques solvables provient des fruits, selon le document des participations de l’Etat, des ponctions sur les entreprises, impôt sur le revenu global et taxe sur la valeur ajoutée qui constituent l’essentiel des recettes ordinaires de l’Etat avec respectivement 1 110 milliards de dinars, 1 422 milliards de dinars pour l’IRG,1 391 milliards de dinars pour la TVA, contre 3 298 milliards de dinars pour les recettes fiscales pétrolières. A comparer avec les 48 milliards de dinars pour l’impôt sur le capital, notamment l’IBS qui rapporte des revenus fiscaux bien modestes, les revenus sur l’impôt sur la fortune sont tellement dérisoires qu’ils n’apparaissent pas dans le texte.

Tout cela montre les difficultés de l’administration des impôts à appréhender l’assiette fiscale et le peu de progrès dans la mobilisation de l’argent de l’informel, une manne estimée à 40 milliards de dollars. Cette hausse des recettes fiscales est liée à la hausse prévisionnelle des recettes fiscales pétrolières fixées à 3 298 milliards de dinars contre 1 921 milliards de dinars en 2021. La loi de finances prévoit donc le maintien à la hausse des prix du pétrole.

Le système fiscal algérien n’a pas encore corrigé son caractère injuste, puisque la plus lourde charge fiscale est supportée par les travailleurs et les entreprises productrices ou performantes ainsi que par les consommateurs. Le Président de la République, pour rappel, avait exigé que soit corrigée cette tendance. Le Projet de loi des finances 2023 n’apporte pas de changements sur ce point. Des niches comme l’impôt sur l’immobilier, une nouvelle fiscalité locale, les rentes fiscales qui sont identifiées par l’appréhension des signes extérieurs de richesse ne sont pas suffisamment exploitées. Les difficultés à récupérer les 5 000 milliards de dinars d’impôts impayés par l’administration des impôts montre un gros problème d’efficacité dans la collecte de l’impôt. Les importantes exonérations d’impôts de 400 milliards de dinars selon le Premier ministre doivent avoir pour impact une création d’emplois et de richesses qui se traduit par de nouvelles recettes fiscales. Or depuis plus d’une dizaine d’années au moins, ces exonérations fiscales sont accordées sans que cela génère d’importantes recettes fiscales supplémentaires. Le retard dans la réalisation des projets d’investissement n’est pas étranger à cette situation et l’orientation des investissements dans le sens de la qualité est également responsable de cette tendance.

Mais ce que ne montre pas ce texte, c’est le déficit du Trésor, le vrai déficit. On le saura sans doute lorsque le ministre des Finances présentera prochainement le Projet de loi de finances 2023 en plénière à l’APN. On connaîtra alors le déficit prévisionnel du Trésor. Et surtout comment il sera financé : par le recours au marché monétaire, à l’argent de la Banque d’Algérie ? Ce qui pourrait augurer un nouvel endettement du Trésor qui aggravera l’endettement intérieur du pays qui a des effets récessifs. Il est aussi paradoxal qu’avec une telle expansion des dépenses publiques de 9 858 milliards de dinars en 2021 à 13 000 milliards de dinars, de nouvelles alternatives au financement extra budgétaire des dépenses d’investissement ne voient pas le jour : project financing, partenariat public-privé, emprunts obligataires, produits d’épargne attractifs en direction de la diaspora algérienne à l’étranger. n

