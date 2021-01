Le département de la Documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE) au ministère de la Défense nationale accueille un nouveau Directeur général en la personne du général-major Nour-Eddine Makri, indique un communiqué du MDN. Ce dernier a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions, hier, par le Général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), souligne le communiqué, précisant que cette installation a été faite au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune.

«Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 10 janvier 2021, j’installe officiellement le général-major Nour-Eddine Makri dans les fonctions de Directeur général de la Documentation et de la sécurité extérieure, en remplacement du général-major Mohamed Bouzit», a déclaré Saïd Chanegriha dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d’Installation.

A cette occasion, il a exhorté les cadres de la DGDSE à «continuer à consentir davantage d’efforts au service de l’Algérie et à préserver ses intérêts suprêmes», à «soutenir leur nouveau chef et l’assister dans l’accomplissement de ses missions, en s’engageant totalement et fidèlement et à s’acquitter des missions dévolues avec toute la rigueur et la persévérance nécessaires», rapporte la même source.

Nour-Eddine Makri prend la direction de la DGDSE, succédant au général-major Mohammed Bouzit, alias Youcef, qui avait été intronisé à ce poste en avril 2020 en remplacement du colonel Remili Kamel-Eddine.

