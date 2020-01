L’Algérie est une puissance d’équilibre et de paix dans la région. Cette phrase du ministre français des Affaires étrangères à Alger, au-delà des aspects de pure bienséance diplomatique n’en reste pas moins une réalité que le terrain confirme. Les positions officielles de l’Algérie l’attestent de façon récurrente. Dans n’importe quel état de conflit, Alger reste fermement attachée au respect de la souveraineté des Etat et au dialogue politique. À Berlin, les puissances ont rappelé la nécessité de revenir au dialogue et au respect de l’embargo sur les armes. Ce qui cadre allègrement avec la posture d’Alger qui brille par une constance remarquable. Sur cette question, l’Algérie et la France se découvrent une convergence de vues qui appelle une permanente concertation. Primordiale entre les deux pays. L’Algérie est écoutée et respectée, estime la France et sur ces bases-là, il devrait y avoir une relation «extrêmement forte». L’Algérie et la France annoncent devoir ainsi coordonner leurs efforts sur le conflit libyen, dans l’objectif de permettre la mise en place d’un cessez-le-feu durable et la reprise du dialogue politique. La position géographique de l’Algérie lui donne un avantage certain notamment dans les régions considérées comme ses propres zones d’influence. L’objectif commun de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans la région semble aujourd’hui ranimé. Il est de l’intérêt de tous de travailler dans la coopération sur les questions sécuritaires. Dans cette optique, le président turc Tayip Erdogan est également attendu à Alger dans les prochains jours. La question libyenne sera évidemment au centre des débats. Cette prompte sollicitation remarquée pour l’Algérie confirme sa position incontournable. Cependant, si les intérêts des puissances agissantes dans la région sont connus, l’Algérie se doit de défendre mordicus les siens. Et réussir les négociations qui s’imposent en tirant le maximum de dividendes des besoins sécuritaires et stratégiques de ces puissances.