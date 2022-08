Par NAZIM BRAHIMI

Le groupe Sonatrach a fait part, hier, d’une importante découverte de pétrole à Hassi Illatou dans la région de Sbaa, wilaya d’Adrar, faisant remarquer que cette découverte intervient vingt-huit ans après la dernière découverte d’huile réalisée dans la région de Sbâa en 1994, dans ce qui peut être, selon toute vraisemblance, de nouveaux atouts dans le secteur des hydrocarbures.

La compagnie nationale a indiqué que l’estimation préliminaire de cette découverte donne un volume en place qui peut dépasser les 150 millions de barils, ajoutant que ce résultat positif est très encourageant pour la poursuite de l’activité Exploration des hydrocarbures liquides dans la région de Sbâa afin de garantir l’approvisionnement de la raffinerie d’Adrar.

Trois découvertes, dont deux de gaz en effort propre et une de pétrole en partenariat avec l’italien ENI, avaient été annoncées par la compagnie nationale d’hydrocarbures.

A l’évidence, cette découverte, qui succède à trois autres enregistrées fin juillet donnera une assise confortable à l’activité d’exploration et des gains financiers importants.

Sur un autre registre, il sera procédé au lancement, en début septembre, d’un appel d’offres national et international pour trouver des partenaires intéressés à investir dans la mine de Gara Djebilet et sélectionner des partenaires prêts à investir et accompagner des unités industrielles spécialisées dans la sidérurgie.

Une première quantité de minerai de fer, estimée à 1 000 tonnes, a été extraite de la mine de Gara Djebilet-Ouest (wilaya de Tindouf), mise en exploitation fin juillet dernier.

Le projet permettra de garantir et de sécuriser l’approvisionnement des usines nationales de métallurgie et de sidérurgie (El Hadjar, Tosyali…) en matières brutes, d’augmenter, par là même, les recettes hors hydrocarbures et de créer quelque 3 000 emplois.

Le minerai de fer sera prochainement acheminé par camions à Béchar par le Groupe de transport des marchandises et de logistique (Logitrans), où il sera transformé et valorisé par des opérateurs désirant investir dans ce domaine, en attendant la réalisation de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet.

Autrement dit, cette mise en exploitation est susceptible de créer une dynamique d’activités multiples dans la région, ce qui se répercutera positivement sur l’économie nationale.

