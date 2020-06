Si les autorités algériennes ont déjà amorcé le processus de déconfinement, la phase II de la démarche ne concernera pas le sport national. Ainsi, la marge de manœuvre se réduit, encore plus, pour les différentes fédérations qui espéraient encore achever la saison sportive.

Les quinzaines de confinement s’enchaînent et le sport algérien ne semble pas voir le bout du tunnel. La situation sanitaire due à la propagation du coronavirus ne favoriserait pas la reprise des activités pour le moment. Sid-Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports, a été clair sur ce sujet. « Les compétitions sportives resteront suspendues jusqu’à la levée du confinement, car la santé des citoyens est la priorité du gouvernement », avait-il déclaré récemment. Par ailleurs, le patron du MJS à inciter les différentes instances « à proposer des protocoles sanitaires préventifs précis qui établiront les conditions nécessaires pour la reprise des compétitions. La décision finale reviendra au MJS qui accompagnera les fédérations et sera en contact direct avec le ministère de la Santé et les autorités compétentes.»

Dans ce contexte pandémique, deux structures fédérales ont déjà annoncé la fin prématurée de l’exercice 2019-2020. Il s’agit de celle de la natation et du rugby qui ont préféré se tourner, d’ores et déjà, vers l’opus 2020-2021 au lieu d’attendre un éventuel retour des compétitions semblant quasi-compromis en l’état actuel des choses.



Le temps et le Covid-19 : deux ennemis

Compte tenu de la donne sanitaire actuelle « l’ensemble des infrastructures sportives devront rester fermées. Toutes les compétitions devront être reportées, tout comme les stages et regroupements des athlètes, ainsi que les assemblées des instances sportives », comme l’indique le MJS depuis le mois de mars dernier. Ainsi, la posture reste la même sauf que le temps s’égrène avec des intervalles temps qui se rétrécissent pour les responsables des différentes disciplines s’entêtant encore à sauver les meubles.

A leur tête le football qui risque d’être encore plus endommagé sur le plan financier sachant que la balle ronde est budgétivore et, par extension, plus exposé aux répercussions économiques. Conséquence inévitables du passage de ce virus aura sur les trésoreries des clubs et de la Ligue de football professionnel (LFP) ainsi que la Fédération algérienne de football (FAF). La structure fédérale, via son président Kheireddine Zetchi, a insisté sur la nécessité n’aller au bout des championnats. Elle a même élaboré un programme de poursuite s’étalant sur 8 semaines de compétitions pour terminer les 8 rounds restants pour le championnat élite notamment. La reprise doit être précédée d’une période de préparation afin de réathlétiser les joueurs. Sur le plan de prévention et protocolaire, il faudra aussi faire un dépistage massif avec tout ce qu’il peut coûter. On n’est pas vraiment sorti de l’auberge avec les prolongations de la mise sous cloche. n