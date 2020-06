La deuxième phase de déconfinement décidée par le Premier en ministre avec l’assistance de l’autorité sanitaire et du comité scientifique de suivi du Covid-19 laisse apparaitre une démarche dont le sens est de partager le pays en « moitié figue et moitié raisin », une expression qu’on s’autorise pour désigner une partie du territoire national – dix-neuf wilayas – désormais libérée des contraintes de la crise sanitaire et une autre – vingt-neuf wilayas – qui devra attendre quinze jours avant de voir évoluer son dispositif de confinement aménagé entre 5 heures et 20 heures.

Le schéma suivi pour le déconfinement total suit un tracé qui concerne les petites et moyennes villes du pays situées pour une grande partie dans le sud du pays, sur les Hauts-Plateaux, mais comprenant également des agglomérations côtières ou à proximité. Il s’agit de Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Saida, Ghardaïa, Naama, El Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel, Mostaganem, Tébessa, Tlemcen, Ain Temouchent, El Tarf, Tizi-Ouzou, Ain Defla et Mila.

Celui du déconfinement partiel ou aménagé se rapporte à une étendue qui inclut les principales grandes villes algériennes, leurs périphéries au centre, à l’est et à l’ouest, mais qui « mord » aussi sur des territoires du Sud et des Hauts-plateaux, le curseur n’étant bien entendu pas géographique, mais relatif à la courbe épidémique et à son évolution depuis l’apparition du Covid-19 dans notre pays.

Ces régions dont les habitants peuvent circuler entre tôt le matin et le début de la nuit sont Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna,Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine,Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued.

Sur la carte, cela donne une presque moitié de pays qui est invité à retrouver son cours normal de la vie en continuant à respecter autant que possible les mesures barrières au Covid-19 et une autre moitié pour laquelle le dispositif de confinement partiel restera encore en vigueur pendant 15 jours, jusqu’à la fin du mois de juin ; un délai au-delà duquel une nouvelle évaluation se fera en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et du respect à l’échelle nationale des règles de prévention et de protection sanitaire. Sauf nouvelle alerte et déclaration malheureuse de nouveaux foyers de contamination, la troisième phase qui devra intervenir à la fin du mois a des chances d’être celle de la déclaration de la fin de la crise sanitaire dans notre pays. C’est du moins ce que semble souhaiter l’Exécutif qui, concernant le monde du travail, a annoncé des mesures qui indiquent des préoccupations socio-économiques et militent pour un retour à la situation d’avant mars dernier.

Préoccupations socioéconomiques

Ainsi, il a décidé la levée du congé exceptionnel rémunéré accordé aux personnels des institutions et des administrations publiques hormis les femmes enceintes et mères d’enfants en bas âge. Le même choix a été fait pour les congés approuvés aux 50 % des effectifs des entreprises publiques et privées qui peuvent assurer le transport de leur personnel, et satisfaire les conditions de protection sanitaire propres à leur activité. Celles qui ne peuvent garantir le transport et la sécurité de leurs employés sont en situation, est-il suggéré, d’apurer les reliquats de congés et d’organiser les départs en vacances au titre de l’année en cours. Grand indicateur du souci du gouvernement à remettre le pays en mouvement, sa décision d’autoriser la reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays, des activités de transport urbain de voyageurs par bus et par Tramway. Son arrêté également de libérer à nouveau le transport par taxis individuels, moyennant pour les deux le respect des règles sanitaires. Dans le même registre, il y a lieu d’inclure le choix de rouvrir les salons de coiffure pour femmes, le commerce des vêtements et chaussures, les auto-écoles et les établissements de location de véhicules.

A charge, pour les opérateurs concernés par la reprise de leurs activités d’être à la hauteur du challenge en respectant le protocole protecteur et préventif (port obligatoire du masque, hygiène, désinfection permanente, distanciation physique pour les clients…) pour éviter comme cela s’est vu il y a quelques semaines un retour à la fermeture des rideaux. <