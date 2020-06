L’étape II du déconfinement ne rassure pas. La tendance à la hausse des cas de contamination accrédite même le constat d’une résurgence de la pandémie et impose, par ricochet, une série de questionnements. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation après plus de trois mois de mesures de prévention ? La cause serait-elle l’inadéquation des mesures barrière ou l’indiscipline des citoyens ?

Les pouvoirs publics ont-ils manqué de fermeté dans l’application stricte des mesures édictées sur recommandations des autorités sanitaires ? Cette situation ouvre-t-elle la voie au reconfinement ? Ce sont toutes ces interrogations que suggèrent les chiffres à la hausse que communique quotidiennement le porte-parole du Comité de suivi et d’observation de la pandémie du coronavirus, Dr Djamel Fourar, qui n’a pas écarté d’ailleurs le recours à un « reconfinement ciblé » dans certaines wilayas eu égard à la hausse des contaminations. « Comme dans d’autres pays ayant recouru au déconfinement et qui n’écartent pas un retour aux mesures précédemment établies face à l’aggravation de la situation, un reconfinement s’imposerait au niveau des wilayas où la situation épidémiologique reste à risque et évoluerait vers l’aggravation des contaminations et l’augmentation du nombre de décès », avait-il soutenu dans ce qui traduit un risque de retour à la case départ.

L’alerte donnée par le docteur Fourar succède aux signes d’inquiétude livrés par la note émanant du Premier ministre adressée aux walis et dans laquelle il les somme de prendre les mesures qui s’imposent au niveau de leurs wilayas respectives face au relâchement et à certains manquements de la part d’une partie de la population par rapport à la prévention contre le nouveau coronavirus.

« Le passage à un déconfinement total ne peut être réussi sans un respect rigoureux des mesures de prévention que sont le port du masque, la distanciation physique et l’ensemble des mesures d’hygiène, aussi bien par la population que dans les commerces et autres activités pour lesquels la reprise a été autorisée sous la condition de suivre les protocoles sanitaires», avisait l’instruction de Djerad.

Il s’agit, selon le chef de l’Exécutif, de « faire appliquer la loi et de sanctionner les contrevenants qui ne veulent pas se soumettre aux recommandations de prévention», tout en les appelant à «veiller au renforcement des opérations de contrôle par l’ensemble des services concernés et par les services de l’ordre qui doivent fortement intervenir pour faire respecter la loi lorsqu’ils constatent un manquement au respect des règles de prévention contre le nouveau coronavirus conformément aux textes réglementaires en vigueur».

Il est évident qu’un relâchement dans le respect des mesures barrière a été constaté depuis plusieurs semaines, notamment depuis que le nombre de décès a reculé. Un relâchement qui peut être expliqué aussi par le ras-le-bol des populations agacées par une crise sanitaire qui dure depuis plus de trois mois.

Devant cette évolution, source d’inquiétude, il semble opportun à ce que le gouvernement fasse preuve de plus de rigueur et de fermeté dans l’application des mesures barrières pour rectifier le tir et renverser la vapeur.

Car, si à l’imprudence et à l’indiscipline des citoyens s’ajouteraient des atermoiements et des hésitations de la part du Gouvernement, c’est tout le plan de lutte contre le coronavirus qui échouera alors que des efforts colossaux auront été consentis par l’Etat, les citoyens et surtout le corps médical qui est aujourd’hui de plus en plus sous pression, d’autant, avait affirmé Abderrahmane Benbouzid, que les hôpitaux ont atteint «une moyenne de 75% de leurs capacités».

Le comité de suivi semble, lui aussi, être dans l’obligation de réagir en identifiant les failles et en proposant des solutions adéquates. n

