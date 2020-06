Si la première phase du déconfinement progressif prend effet à partir d’aujourd’hui, en attendant la deuxième le

14 juin prochain, il n’en demeure pas moins que le défi majeur reste dans le respect des mesures et gestes barrière à même de maintenir la décrue de la pandémie de coronavirus ayant, justement, permis la levée graduelle du confinement. C’est ce que s’accordent à dire les spécialistes de la santé et nombre de citoyens soucieux de revenir à une vie normale et qui n’ont pas hésité à faire montre de leur appréhension face au relâchement constaté d’une partie de la population.

Après la décision du gouvernement de procéder à un déconfinement en deux phases, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a expliqué que cela est le résultat du constat d’«une relative stabilité» de la pandémie qui gagnerait à être améliorée par «le respect des mesures de prévention indispensables» que sont «le port du masque» depuis le 24 mai dernier ainsi que «la distanciation physique». «Nous avons atteint en Algérie le pic de contamination le 29 avril où il y a eu 199 cas confirmés de Covid-19. Nous sommes dans une situation relativement stable qui a permis d’engager un déconfinement graduel», a-t-il déclaré, soulignant que «les lits de réanimation n’ont jamais été occupés à plus de 17% des capacités mises en place».

Afin que tous les efforts fournis et les résultats positifs obtenus en termes de baisse du nombre de contamination, de décès et de cas en soins intensifs auxquels s’ajoute un nombre de guérisons en hausse ne soient pas vains, le Pr Benbouzid insiste sur le respect rigoureux des mesures de protection. «Le port du masque et la distanciation physique sont des moyens efficaces pour se protéger et protéger les autres du coronavirus. C’est en les respectant qu’on arrivera à casser la chaîne de transmission du Covid-19. Par conséquent, réduire la propagation de cette épidémie passe obligatoirement par le respect de ces mesures», a-t-il ajouté.



Pour une plus grande adhésion aux mesures de prévention

Cependant, tout ne se déroule pas comme il se doit. Des défections sont observées au quotidien dans les marchés, les grandes surfaces, les commerces ouverts et autres. «Nous constatons que de nombreuses personnes ne respectent pas le dispositif de protection, à savoir porter un masque et garder une distance avec les autres personnes. Ce qui est dommage», a déploré le Pr Benbouzid, avant d’appeler à un prise de conscience des citoyens encore réfractaires. «Nous comptons beaucoup sur l’adhésion de la population au respect des mesures de prévention pour réduire cette épidémie», a-t-il souligné.

Il a expliqué que le gouvernement prend des mesures permettant la reprise de certains secteurs d’activité en fonction des recommandations émises par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie. Il a également fait savoir que son département, ainsi que le Comité scientifique, sont en relation avec les secteurs concernés par la reprise de leurs activités, précisant avoir eu un «regard» sur les plans de déconfinement des «secteurs de l’habitat, du tourisme, de la jeunesse et des sports où quelques retouches ont été rajoutées». Benbouzid a indiqué, d’autre part, que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a pris les mesures sanitaires nécessaires pour une éventuelle réouverture des mosquées, d’après la feuille de route de déconfinement arrêtée par le gouvernement.

Afin de veiller au respect des mesures de prévention, le gouvernement a prévu «un dispositif préventif d’accompagnement particulier aux activités autorisées» devant «être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés. Ce dispositif comprend, entre autres, «notamment l’obligation du port du masque, l’affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux et l’organisation des accès et des files d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur des locaux, de façon à respecter l’espacement et la distance physique, tout en limitant nombre de personnes présentes en un même lieu», selon les précisions du Premier ministère.

La feuille de route de déconfinement, élaborée sur la base des recommandations émises par l’autorité sanitaire, prévoit «outre l’élaboration de guides de règles sanitaires à observer pour chaque secteur et/ou activité, la mise en place d’un dispositif renforcé de surveillance sanitaire, basé sur une stratégie de détection précoce et appuyée par un dépistage ciblé», a ajouté le Premier ministre dans un communiqué annonçant les deux phases du déconfinement.



La situation sanitaire déterminera la suite du déconfinement

«Le plan de sortie progressive du confinement, sous la forme de levée ou d’aménagement du confinement sanitaire partiel, tiendra compte de l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle nationale et de chaque wilaya à travers des indicateurs pertinents, notamment le taux de reproduction R0 qui doit être inférieur à 1 et le flux journalier des nouveaux cas d’infection enregistrés», est-il encore noté. C’est pourquoi, «la liste des wilayas concernées par le confinement sanitaire partiel sera évaluée et révisée chaque quinzaine selon les critères sus évoqués pour vérifier que les mesures mises en œuvre n’ont pas favorisé le risque de transmission de la maladie. En tout état de cause, le niveau d’incertitude scientifique et médicale sur l’évolution de l’épidémie requiert une très grande prudence, qui restera de mise après le 14 juin. Parallèlement et pour maintenir la vigilance à tous les niveaux, il sera procédé à la mise en place d’un dispositif renforcé de surveillance sanitaire, qui sera orienté en priorité vers les wilayas concernées par la levée de la mesure du confinement sanitaire, avec une stratégie de détection précoce, notamment au niveau d’éventuels foyers ou clusters qui risquent d’apparaitre à tout moment. Ce dispositif sera appuyé par un dépistage ciblé de tous les cas suspects et de leurs contacts, ce qui est essentiel pour casser la chaîne de transmission du Covid-19», est-il expliqué.

En tout état de cause, le gouvernement opte pour un déconfinement prudent au vu de toutes les mesures annoncées, tout en comptant sur le comportement responsable des citoyens. Il est devenu notoire que la priorité pour la réussite du déconfinement progressif passe inéluctablement par l’adhésion de l’ensemble de la population aux mesures de prévention recommandées. C’est la seule manière de prendre le dessus sur le mortel coronavirus. Le gouvernement a tenu, à noter, dans ce sens, qu’il est de son «devoir de rappeler que les mesures de sortie du confinement ne doivent, en aucune manière, signifier un retour à la vie normale, mais, bien au contraire, inciter à la prudence et à la vigilance car la menace de l’épidémie demeure omniprésente». <