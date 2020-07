Le délai de souscription des déclarations annuelles de résultats et de revenus (séries Gn1, Gn4 et Gn11), prévu initialement pour le 30 juin, a été prorogé pour l’ensemble des contribuables, jusqu’au 30 juillet 2020, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale des impôts (DGI). «Dans le cadre de l’accompagnement des opérateurs économiques dans la reprise de leurs activités et de facilitation d’accomplissement de leurs obligations fiscales, il a été décidé de proroger, à titre exceptionnel, le délai de souscription des déclarations annuelles de résultats et de revenus (séries G n 1, G n 4 et G n 11) jusqu’au 30 juillet prochain», ajoute la même source. Par conséquent, les contribuables concernés sont invités à prendre les mesures nécessaires à l’effet de remplir leurs obligations fiscales dans le délai requis, poursuit le communiqué.

