Le général de corps, ex-patron des services de renseignements, Mohamed Mediene,dit « Toufik », se trouve, depuis trois mois, « en convalescence » dans une « clinique militaire externe ». C’est ce qu’a affirmé son avocat, Me Farouk Kesentini, ce jeudi, au journal saoudien « el-Shark ek-Awssat » en indiquant que le général « se trouve dans une clinique militaire externe, depuis trois mois, dans laquelle il a subi une intervention chirurgicale », tout en précisant qu’il « est actuellement en convalescence, malgré son statut de prisonnier ».

Mohamed Mediene, pour rappel, avait été condamné, en septembre 2019,en première instance, par le tribunal militaire de Blida, à 15 ans de prison ferme (en compagnie du général Tartag, de la Sg du PT, et du frère de l’ex-président, Said Bouteflika). Le 18 décembre dernier, la Cour suprême avait accepté le pourvoir de cassation pour les quatre inculpés qui devront attendre un autre procès pour être rejugés. D’ailleurs me Kessentini a affirmé au journal saoudien qu’il devrait se tenir le mois prochain.