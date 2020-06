Le Brevet de l’Enseignement moyen (BEM) pour l’année scolaire 2019/2020 « est facultatif« , ont annoncé mercredi les services du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, soulignant qu’il « n’est plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe supérieure« . La décision a instruite au ministre de l’Education nationale, par le Premier ministre, « après sa consultation par le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, mardi 23 juin 2020″ indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué. « Le BEM est facultatif en ce sens où, pour les élèves scolarisés, il n’est plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe supérieure« , précise la même source. « Ce passage se faisant avec une moyenne de deux trimestres avec une moyenne de 9 sur 20 » précisent le communiqué. « Toutefois, les élèves n’ayant pas atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de passer le diplôme de BEM dont la note sera prise en compte pour leur passage en année supérieure« ajoute la même source, tout en indiquant que « pour les candidats non scolarisés, dont le nombre est de 23.000, le diplôme de BEM leur est nécessaire comme unique possibilité pour l’accès à toute formation professionnelle supérieure« , ajoute-t-on

