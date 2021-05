Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé mardi une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

« Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, mardi 18 mai 2021, une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité« , a précisé le communiqué.

« Après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de Sécurité sur les questions inscrites à l’ordre du jour, le président de la République a examiné les mesures relatives à l’ouverture des frontières aériennes et les conditions devant être remplies par les voyageurs, avec le maintien des frontières terrestres fermées sauf en cas de nécessité« , a ajouté la même source, soulignant que « les mesures détaillées seront définies par un décret exécutif« .

Le Haut Conseil de Sécurité « s’est également penché sur les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits (Rachad) et (MAK) pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité, et décidé, dans ce cadre, de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles« , selon le communiqué.

Le Haut Conseil de Sécurité a aussi abordé « les derniers préparatifs des élections législatives du 12 juin 2021« . Le Président Tebboune « s’est dit satisfait des efforts consentis par les institutions de l’Etat pour assurer le déroulement du rendez-vous électoral dans de bonnes conditions« , a conclu le communiqué.