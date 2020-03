Le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a présidé, lundi au siège de la Présidence de la République, une réunion du Haut Conseil de Sécurité, consacrée à l’examen et au suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans le pays, indique un communiqué de la Présidence. Plusieurs décisions ont été prises, qui touchent essentiellement deux wilayas, Alger et Blida.. Cette dernière est ainsi sous « confinement total, à domicile, pour une durée de dix (10), renouvelables« . La circulation de et vers cette wilaya est également interdite. Il n y aura que des « sorties à caractère exceptionnel » qui « doivent être autorisées au préalable par les services compétents de la gendarmerie ou de la sûreté nationale. » ajoute la même source.

Pour la wilaya d’Alger, le confinement sera de 19h au lendemain à 7H du matin précise le communiqué de la Présidence. La même source indique que « cette mesure sera étendue à toutes les wilayas où est apparue et où apparaîtra le virus, conformément aux observations quotidiennes du ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière. ». Parmi les autres décisions annoncées, il y a l’interdiction de tout rassemblement de plus de deux personnes.



