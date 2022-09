Par Bouzid Chalabi

Si nos déchets ménagers et assimilés (DMA) sont en constante augmentation en termes de volumes, par contre, le taux de récupération reste toujours faible. Du coup, c’est tout un environnement qui risque d’être mis en péril, d’où l’intérêt d’une mise en place d’une stratégie efficace dans leur gestion.

C’est ce que prône le Directeur général de l’Agence nationale pour la gestion des déchets, Karim Ouaman. Pour conforter son approche, le responsable, qui s’exprimait hier sur les ondes de la Radio nationale, a souligné qu’« actuellement, l’Algérie produit environ 13 millions de tonnes par an de déchets ménagers, dont seulement 9,83% sont récupérés, alors que la quantité des déchets ménagers dépassera les 20 millions de tonnes en 2035 selon une étude récente réalisée par le ministère de l’Environnement. A partir de cette donne, cela devient un dossier épineux sur lequel toutes les parties prenantes devraient se pencher », a-t-il confié. Ajoutant dans ce sillage : « Si la gestion actuelle des DMA reste inchangée, cela va entraîner inévitablement une augmentation substantielle des déchets destinés à l‘enfouissement. Mais il sera sûrement de plus en plus difficile de trouver d’autres sites plus adéquats et d’autres sources de financement. » Or, selon le Directeur général, « si nous voulons préserver l’environnement et la santé de la population, il nous faudra mettre en place des mécanismes idoines. » Selon lui, c’est tout à fait possible « à partir du moment où l’on sait que la valeur marchande des déchets ménagers au cours de l’année s’est élevée à 95 milliards de dinars, tandis que celle des déchets d’emballages a atteint 66 milliards de dinars. D’où l’intérêt de les valoriser. Autrement dit, il s’agit de développer des mécanismes idoines pour que ces ressources contribuent à la relance de l’économie nationale ». Abondant dans ce sens, le Directeur général dira que « leur valeur marchande sont des indices de très grande importance pour le développement de notre économie circulaire ».

Ainsi pour le Directeur général, « il est nécessaire d’activer et de mettre en place les mécanismes de planification tout en impliquant les organismes concernés notamment, les collectivités locales, compte tenu qu’elles sont les premières concernées par la gestion des déchets à leur niveau environnemental ».

Autres volets abordés lors de l’émission radiophonique, ceux du traitement et de la récupération des DMA. Pour Karim Ouman, « dès lors où 53% des déchets sont des matières organiques, elles peuvent donc être exploitées dans l’industrie des engrais et de l’énergie ». Ajoutant dans ce sens qu’« afin de valoriser ces déchets et de les exploiter dans le bon sens, il faudra donc établir des normes de tri avec la contribution de tous les acteurs, en particulier les communes, et d’une part, établir une nomenclature de tous les types de déchets pouvant être triés à la source et, d’autres part, développer un programme de sensibilisation des populations ».

A propos du recyclage, le responsable a avancé que « les déchets plastiques récupérés font vivre pas moins de 15 000 personnes. Sans compter ceux qui font dans la récupération d’emballages en carton ». Une catégorie pour laquelle il a souligné « la nécessité de trouver des solutions pour l’attirer et l’orienter vers une activité légale pour protéger leur santé et servir l’économie nationale ».

En guise de conclusion, Karim Ouman a annoncé le lancement, d’ici la fin de l’année, d’un système public de valorisation des déchets d’emballage.

