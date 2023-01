Plus de 672.000 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées en 2022 dans la wilaya d’Alger, soit une moyenne de plus de 1841 tonnes/jour, a-t-on appris auprès de l’Entreprise publique de collecte des déchets ménagers et assimilés de la wilaya d’Alger «Extranet». Dans une déclaration à l’APS, Mohamed Daoudi, cadre dirigeant au sein de l’entreprise, a fait savoir que cette dernière qui couvre 31 communes sur une superficie de 675 Km2 (81 % de la superficie globale de ??la wilaya d’Alger) avait procédé à 136.422 opérations d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés, soit une moyenne de 374 opérations/jour. Les 5813 travailleurs de l’entreprise, dont 5305 agents d’exécution, ont assuré plusieurs missions dans ce cadre, dont des opérations de balayage sur une superficie globale de 1 791,64 Km2, dont 85,05 Km2 par balayage mécanique, a indiqué le responsable, citant le lavage d’une superficie globale de 161,49 Km2 de routes en 2022. Au cours du quatrième trimestre de l’année 2022, Extranet a redoublé d’efforts dans le cadre d’importantes manifestations internationales et régionales tenues à Alger (le Sommet arabe qui a coïncidé avec l’anniversaire de de la Révolution du 1er novembre), a-t-il ajouté. Depuis le mois d’octobre, l’entreprise a pris en charge le nettoyage des espaces réservés à l’accueil des délégations participantes à ces manifestations, à l’instar du Centre international de conférences (CIC) ainsi que tous les accès y menant, a précisé M. Daoudi.

Extranet a tracé un programme d’action à l’occasion du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022) qu’organise l’Algérie du 13 janvier au 4 février prochain, a précise le responsable, soulignant que plus de 500 agents et 50 camions, toutes catégories confondues, ont été mobilisés tout au long de cet évènement.

Dans le même sillage, M. Daoudi a fait savoir qu’une unité spéciale a été créée, qui est chargée du balayage manuel, du balayage mécanique et du nettoyage quotidien de la voie express Nord-Sud, laquelle est composée de 95 agents de balayage et 4 balayeuses mécaniques. Ce programme, indique le même responsable, inclut également le nettoyage du stade «Nelson Mandela» à Baraki, du centre de préparation des équipes nationales, à savoir le Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa et les autres stades abritant les entrainements des sélections participantes, en sus du nettoyage de l’ensemble des centres d’hébergement des sélections et délégations et le balayage manuel et mécanique des voies express et des routes secondaires menant à ces structures. n

Articles similaires